C’est la fête à Claude Gauthier et c’est lui qui nous offre un cadeau

Sabrez le champagne et sortez les chapeaux de fête ainsi que les sandwichs en triangle, car l’illustre chansonnier Claude Gauthier souligne son 80e anniversaire en nous offrant un cadeau : un 18e album en carrière.

Claude Gauthier - 80 ans et 60 ans de chansons

★★★ ½

Photo courtoisie

Alors que plusieurs de ses congénères se mettent sur le pilote automatique du remâchement de classiques, M. Gauthier, lui, propose 11 nouvelles pièces ainsi qu’une adaptation en français de You’ll Never Walk Alone, un extrait de la comédie musicale Carrousel.

Vulnérabilité et puissance

Évidemment, la voix de Claude Gauthier – usée par le temps et son art – mue et ça s’entend sur cette œuvre faisant suite à 50 ans plus loin, parue il y a six ans déjà.

Expérience oblige, l’auteur-compositeur-interprète et acteur gagne toutefois en subtilités dans son interprétation.

Sur Je chante, par exemple, M. Gauthier alterne entre la puissance et la vulnérabilité sur cette pièce où il s’annonce chanteur tantôt pour « chasser l’ennui », tantôt « pour donner un sens au bonheur ».

On salue d’ailleurs la direction artistique – cosignée par Claude Gauthier lui-même ainsi que Michel Robidoux – qui évite justement de barder la voix du chansonnier d’effets, béquilles et autres fioritures inutiles.

Bien ancré dans son genre

Sans nécessairement faire dans la nostalgie, Claude Gauthier fait très « chansonnier » sur 80 ans et 60 ans de chansons.

Un jour je t’écrirai une chanson en témoigne autant par son texte que par sa finale avec voix d’enfants, notamment. Ce n’est pas un défaut en soi, bien évidemment. Je ne fais que le souligner. Un disque idéal pour les fans du monsieur et les habitués de boîtes à chansons, mais qui n’est pas sans intérêt pour les autres mélomanes !

Chris Cornell - Chris Cornell

★★★★

Photo courtoisie

Compilation posthume homonyme qui rassemble les différentes « carrières » du regretté chanteur, l’œuvre comporte plus d’une soixantaine de pièces, dont 11 nouvelles. Au programme : du matériel solo, des enregistrements de Soundgarden et de Temple Of The Dog ainsi que certaines trouvailles méconnues dont une relecture aussi inattendue qu’épique du fameux Billie Jean de Michael Jackson. Bien que l’ordre des chansons est un brin en dents de scie, l’intention est là et – surtout – les tounes ! Un bel hommage, bref.

Mariah Carey - Caution

★★★ ½

Photo courtoisie

Surprenant, mais vrai : la chanteuse sort un nouvel album à l’orée des Fêtes et ce n’est PAS un disque de Noël. Il faut dire, toutefois, que l’interprète d’All I Want For Christmas Is You n’a plus rien à prouver dans ce domaine. Pour revenir à Caution, Mme Carey est toujours aussi en voix et – encore mieux – s’entoure de collaborateurs de choix pour mener sa vision à terme. Aux rythmiques, on retrouve notamment Nineteen85 (qui épaule Drake, par exemple), Poo Bear (Justin Bieber) et WonderGurl (qui compte Kanye West parmi ses clients). En résulte une œuvre qui, à défaut d’être mémorable, est accrocheuse et bien de son temps.

Michael Bublé - Love

★★

Photo courtoisie

Tout d’abord, une confession : j’en pince pour ce crooner qui, malgré le kitsch l’entourant, demeure lucide et s’amuse avec son genre de prédilection. C’est donc avec beaucoup de regret que je dois avouer que sa nouvelle offrande ne m’accroche pas. Entre ses reprises convenues (La vie en rose, évidemment), les adaptations qui collent au fond (son hommage au standard My Funny Valentine est incroyablement dramatique et manque de subtilité) et les pièces originales souvent sans grand intérêt, Love est essentiellement pour les fans inconditionnels de Bublé. Dommage !

Coup de coeur

Nomadic Massive - Miwa

★★★★

Photo courtoisie

Le collectif hip-hop local multilingue confirme sa réputation sur ce nouveau maxi. Sans être le plus explosif de sa discographie (à un moment donné, on ne peut pas toujours mettre la pédale au fond), Miwa est peut-être le mieux foutu du lot. Et, encore là, sans être pétaradant, ça groove grave. Faites vos étirements avant de vous lancer, car vous risquez d’avoir mal au cou ou aux hanches après votre écoute. Du bonbon !