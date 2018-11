Coupe Vanier: Le Rouge et Or l'emporte 34 à 20

Le Rouge et Or de l’Université Laval a remporté la 10e Coupe Vanier de son histoire en disposant des Mustangs de Western par la marque de 34-20 dans un match disputé cet après-midi au PEPS devant une foule de 12 380 spectateurs.

Le Rouge et Or savoure ainsi sa revanche face aux Mustangs après s’être incliné par la marque de 39-17 l’an dernier à Hamilton et signe la 4e saison parfaite de son histoire après celles de 2008, 2010 et 2013.

Il s’agit d’un scénario identique à celui de 2012 où le Rouge et Or avait remporté le titre national en triomphant des Marauders de McMaster à Toronto après avoir perdu en 2011 à Vancouver face à ces mêmes Marauders.

La défensive a été intraitable en ne cédant que sept points aux champions en titre en deuxième demie qui ont vu leur séquence de 23 victoires consécutives prendre fin. Le record de 25 détenu par le Rouge et Or (2012-2014) est intact.

Troisième quart

Le Rouge et Or a marqué un touché dès sa première série offensive en deuxième demie. Au lieu de concéder un touché de sûreté alors qu’ils étaient acculés dans leur territoire, les Mustangs ont dégagé. La stratégie s’est retournée contre eux puisque le Rouge et Or a repris le ballon en bonne position et a marqué un touché quelques jeux plus tar sur une course de Hugo Richard.

Une interception d’Adam Auclair retournée sur 38 verges a pavé la voie à un placement de neuf verges de David Côté.

Départ canon

Le Rouge et Or a amorcé le match sur les chapeaux de roues. Deux jeux ont suffi pour traverser le terrain. Une passe de 45 verges à Jonathan Breton-Robert sur le premier jeu du match suivie d’une passe de touché de 46 verges à Vincent Forbes-Mombleau a permis au Rouge et Or d’ouvrir la marque.

Laval a poursuivi sur sa lancée à sa deuxième série offensive avec un placement de 23 verges de David Côté pour porter la marque 10-0 après un quart.

Les Mustangs ont profité d’une pénalité de Mathieu Betts pour avoir rudoyer le quart-arrière pour s’inscrire au pointage. Au lieu de dégager, les champions de l’Ontario ont obtenu un premier essai. La séquence s’est conclue par un touché de Cedric Joseph sur une course d’une verge.

À son dernier match en carrière, Benoît Gagnon-Brousseau a marqué un touché sur une réception de 22 verges. En retard 17-7, les Mustangs n’ont pas baissé les bras et Marc Liegghio a réussi deux placements, dont un sur le dernier jeu de la première demie pour réduire l’écart à seulement quatre points.