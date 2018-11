En prévision de l’Archidon

Les restaurants Archibald de Québec, Lac-Beauport, Trois-Rivières et Blainville s’allient­­­ durant tout le mois de novembre afin d’amasser des fonds, en vue de l’Archidon qui se tiendra le dimanche 16 décembre à la microbrasserie Archibald de Sainte-Foy. Les restaurants Archibald de Sainte-Foy et de Lac-Beauport­­­ versent depuis le début du mois 1 $ par burger vendu à l’organisme Lauberivière, qui vient en aide aux hommes et femmes sans-abri. La clientèle de tous les restaurants est invitée à faire le même don et les sommes accumulées s’ajouteront au chèque final, remis lors de l’Archidon, le 16 décembre.

5 générations

Cette fois, c’est à Stoneham-et-Tewkesbury que l’on se dirige pour y retrouver les 5 générations de la famille Bertrand-Mcpherson. Voyons voir : la petite Emma B. Bertrand se retrouve dans les bras de son grand-père, Pierre Bertrand jr. À l’avant, de gauche à droite : la maman d’Emma, Catherine Héroux Bertrand ; l’arrière-arrière-grand-mère, Alberte Mcpherson ; le prêtre, Patrice Breton et l’arrière-grand-mère, Mary Mcpherson.

30 ans plus tard

Les 4 G, un quatuor de golfeurs qui a évolué au club de golf St-Laurent au cours des années 1972 à 1979, se sont retrouvés récemment (ils ne s’étaient pas revus depuis une trentaine d’années) le temps d’un repas au restaurant Matto de St-Foy, mais surtout histoire de se remémorer les matchs mémorables joués à l’époque à L’Île-d’Orléans­­­ avec évidemment quelques dollars en jeu. Voici, dans l’ordre habituel, les 4 G : Michel Guillot, des Promotions MG ; Denis Gagné, jeune retraité du monde pharmaceutique ; André Gagnon, ex-Hitachi et résident de Mont-St-Hilaire, et Jean-Pierre Garneau, président d’Ameublement de bureau de La Capitale.

La Maison du Routier a 40 ans

C’est en 1978 que Bertrand Grondin­­­ mettait sur pied une entreprise de mécanique générale et une station-service, sur la route Kennedy à Pintendre (Lévis). Quarante­­ ans plus tard, La Maison du Routier MGM, peut encore compter sur une clientèle fidèle répartie sur la Rive-Sud de Québec. Certes, la station-service a disparu au fil des ans, mais les propriétaires ont ajouté la vente de voitures d’occasion. Si les 20 premières années furent l’affaire de Bertrand Grondin­­ à titre de propriétaire, son fils Jonathan Grondin a pris la relève au cours des 20 dernières. On les retrouve d’ailleurs tous les deux sur la photo.

Médaille du souverain

Félicitations à Bruno Gros-Louis, de Wendake, qui a reçu cet automne la Médaille du souverain pour les bénévoles, récompense remise à ceux et celles qui ont apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur communauté, au Canada ou à l’étranger. Depuis plus de 50 ans, Bruno Gros-Louis contribue généreusement à la Nation huronne-wendat de Wendake, où il dirige des groupes comme l’Association de chasse et pêche et établit des liens avec les communautés environnantes. Il met aussi à profit ses talents de photographe en créant des albums de photos relatant les événements de la communauté pour ainsi archiver l’histoire de la Nation pour les générations futures. La médaille lui a été remise par le sénateur Dennis Dawson (photo) lors d’une réception privée.

Anniversaires

Karine Vanasse (photo), comédienne et actrice québécoise, 35 ans... Christian Laflamme, originaire de St-Charles de Bellechasse, qui a joué pour Chicago, Edmonton, Montréal et St-Louis (LNH) avant de terminer sa carrière en Allemagne, 42 ans... Pénélope McQuade, animatrice télé, 48 ans... Alain Chabat, cinéaste et humoriste français, 60 ans... Thierry L’Hermite, acteur, scénariste et producteur français, 66 ans... Louise Laparé, comédienne québécoise, 69 ans.

Disparus

Le 24 novembre 2017. Simon Poiré (photo), 80 ans, fondateur de Mack Ste-Foy en 1985... 2016. Florence Henderson, 82 ans, actrice et chanteuse américaine... 2012. France Bouchard, 50 ans, conjointe du golfeur professionnel Jean-Louis Lamarre... 1991. Freddie Mercury, 45 ans, musicien britannique... 2007. Antonio Lamer, 74 ans, ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada... 1994. Paul Brunelle, 71 ans, chanteur country.