La réputation de Guy Ouellette

La saga du député Guy Ouellette est loin d’être terminée. Le député de Chomedy, récemment exclu du caucus libéral, est au cœur d’un psychodrame policier entourant des allégations de coulage d’information depuis plus d’un an.

Loin d’être terminé

Ceux qui croyaient que l’affaire Ouellette était terminée lors de l’annonce de la nullité des mandats de perquisition invoqués par l’UPAC au moment de son arrestation et de la saisie de ses biens se voient aujourd’hui contredits.

Guy Ouellette espère recevoir une importante compensation financière de la part du gouvernement. À moins d’une entente hors cours, la saga Ouellette va continuer de faire jaser les analystes politiques autant que ceux de la scène judiciaire.

Les ennemis d’hier sont les copains de demain

Fait intéressant, Guy Ouellette est représenté par Me Jacques Larochelle. Pour la petite histoire, Me Larochelle est l’un des avocats plaideurs les plus réputés au Québec.

C’est aussi l’avocat de Marc-Yvan Côté. C’est donc lui qui questionnait Guy Ouellette en février dernier lors d’une audience pour faire annuler le procès de monsieur Côté. Guy Ouellette, questionné un jour comme témoin important dans un procès, représenté quelques semaines plus tard par le même avocat. Avouez que ça ne s’invente pas.

Si monsieur Ouellette voulait laver sa réputation et retrouver sa crédibilité envolée, disons simplement qu’il aurait pu commencer sa réhabilitation en prenant ses distances du procès Normandeau-Côté.

Bien sûr, Me Larochelle dispose d’une feuille de route impressionnante. La seule lecture de son nom dans la requête en cassation des mandats de perquisition exécutés à la résidence et dans le véhicule de Guy Ouellette en octobre 2017 a probablement fait frémir les avocats du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Affaire à suivre

Les amateurs de séries policières en auront pour leur argent au cours des prochains mois. L’affaire Guy Ouellette semble loin d’être terminée. Elle refera surface lorsque le procès de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté reviendra devant les tribunaux. Monsieur Ouellette sera aussi certainement interpelé par les médias dès la rentrée parlementaire de mardi prochain.

Tous voudront savoir comment il entend se comporter à titre de député indépendant. Élu sous la bannière libérale et rapidement exclu du caucus pour manque de loyauté, le député de Chomedey pourrait tenter de convaincre la CAQ de lui faire une place dans ses rangs.