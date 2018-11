La Ville négocie pour déplacer la future centrale de police

« Je ne confirme rien parce qu’on est en négociations sur plus d’un terrain. Il n’y a aucun terrain acheté, et personne ne peut prétendre à rien », a-t-il fait savoir, refusant d’en dire davantage.

En août dernier, le maire avait clairement laissé entendre que le terrain dans Lebourgneuf n’était plus dans ses cartons, faute d’espace pour le nombre de cases de stationnement requises. S’il subsistait encore un doute dans l’esprit de certains, le maire a confirmé samedi que le scénario de la construction d’une nouvelle centrale sur le terrain voisin de la Sûreté du Québec, acquis au coût de 2,6 M$ en 2016, était définitivement écarté. « On va le vendre et on ne perdra pas un sou », a-t-il assuré.