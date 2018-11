L’acteur Jeff Goldbum est actuellement l’artiste jazz le plus populaire aux États-Unis

Acteur de talent et sex-symbol depuis cette fameuse scène où il était en chest dans Jurassic Park, Jeff Goldblum est également un musicien qui, en compagnie du Mildred Snitzer Orchestra, lançait The Capitol Studios Sessions, un album de jazz, le 9 novembre dernier.

Quelques semaines plus tard, The Hollywood Reporter fait remarquer que le disque — qui s’est écoulé à plus de 3000 exemplaires aux États-Unis — est actuellement le meilleur vendeur sur le palmarès jazz Billboard.

Ok. 3000 exemplaires, ce n’est pas super excitant, mais 1, on parle de jazz et 2, qui achète toujours des disques en 2018?

Va-t-on voir Jeff Goldbum et son orchestre au Festival de jazz cet été? À suivre!