Le mois de novembre tire à sa fin et ce n’est pas trop tôt ! La grisaille fera bientôt place à d’autres tempêtes de neige. Histoire de se réchauffer un peu et de mettre du piquant pour combattre la déprime amoureuse (oui, c’est possible une déprime amoureuse), je vous suggère un petit guide coquin à suivre... à la lettre !

Souvent on pense à la déprime amoureuse comme étant le résultat d’une rupture particulièrement difficile. Mais saviez-vous qu’il est possible de vivre cet état sans pour autant être séparé ? En fait, la déprime amoureuse telle que je l’entends aujourd’hui est sans conteste la suite logique, l’aboutissement d’une fatigue de couple. Car il est possible de se lasser l’un de l’autre même si l’amour est encore au rendez-vous. Les intérêts communs se sont dissolus, les projets se sont anéantis, bref le regard posé sur l’autre s’est empli d’ennui ou de désintéressement. Comme le dit Jeanne dans son courriel : « On habite ensemble, mais on ne vit pas ensemble. » Très éloquent n’est-ce pas ? Deux chemins qui ne se croisent pratiquement jamais... ça vous dit quelque chose ?

Symptômes

Peut-être souffrez-vous de déprime amoureuse ? En voici les principaux symptômes :

Perte d’intérêt pour des activités communes (que vous aimiez autrefois) ;

Vos habitudes de sommeil sont changées : vous ne vous mettez plus au lit ensemble, vous faites souvent chambre à part, il ou elle vous dérange particulièrement durant la nuit ;

Vous avez des tensions physiques en présence de votre partenaire (muscles du visage tendus, pression sur les épaules...) ;

Vous vous impatientez plus souvent auprès de votre partenaire (certaines de ses paroles et attitudes vous dérangent particulièrement depuis quelques mois) ;

Vous n’arrivez pas à être de bonne humeur en sa compagnie ;

Vous avez moins de tolérance ;

Votre désir sexuel a baissé, voire il est à plat.

Si vous vivez avec plus de cinq de ces symptômes, c’est que vous souffrez peut-être de déprime amoureuse, d’un état dépressif ou encore de dépression. Si vous croyez être dépassé trop souvent par les événements et que vous vous sentez incapable de contrôler vos humeurs, je vous suggère de consulter votre médecin.

La dépression est une maladie qu’il ne faut pas prendre à la légère : « La dépression n’est pas simplement un changement d’humeur temporaire ou un signe de faiblesse. Il s’agit d’un véritable problème médical grave entraînant de nombreux symptômes émotionnels, physiques, comportementaux et cognitifs. »

♦ Source : Définition de la dépression www.ladepressionfaitmal.ca

Suivez le guide !

Pour toutes celles et ceux qui manquent simplement de tonus amoureux, voici quelques trucs anti-déprime :

► Une franche discussion s’impose : notez sur une feuille tout ce que vous aimeriez voir changer au sein de votre couple et échangez vos notes. Assurez-vous de vous exprimer au « JE », de ne pas accuser, de ne pas vous plaindre ou d’évoquer des demandes irréalistes ;

► Faites un bilan sur votre propre vie et l’importance que vous accordez aux valeurs qui vous sont importantes ;

► Retrouvez-vous pour faire l’inventaire de l’activité (non sexuelle !) que vous souhaiteriez pratiquer ensemble une fois par semaine ;

► Trouvez plus de qualités que de défauts à votre partenaire ;

► Misez sur le positif plutôt que sur les points négatifs ;

► Faites de votre vie quelque chose de stimulant, qui vous donne envie de vous lever le matin et de partager avec votre partenaire ;

► Allez au spa ensemble, vivez l’expérience d’un massage en duo ; dorlotez-vous ensuite comme si vous étiez dans la plus grande des stations balnéaires ;

► Offrez chaque jour un compliment sincère à l’autre... ET

► Ayez le courage de consulter si vous avez le sentiment d’avoir épuisé tous les recours...

Personne n’est à l’abri de la grisaille du cœur et de l’âme, y compris le couple. Soyez à l’affût des symptômes de malaises et ne tardez pas à passer à l’action pour contrer la déprime !