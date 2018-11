Photos souvenirs: Mahée Paiement

Enfant vedette

Photo d’archives, Pierre-Yvon Pelletier

La jeune Mahée, 10 ans, pétillante et volubile, lors d’une de ses premières entrevues avec Le Journal de Montréal, à l’automne 1986. Cette année-là, en plus d’incarner Fanny dans le film Bach et Bottine, elle traitait de sujets d’actualité à l’émission Pop corn à TQS.

Espiègle Fanny

Photo courtoisie

Il y a près de 33 ans, Mahée Paiement se faisait connaître du public en décrochant le rôle marquant de Fanny dans le conte pour tous Bach et bottine, elle qui, dès l’enfance, était attirée par la scène et qui s’était inscrite à des ateliers de jeu. Aux côtés du comédien Raymond Legault, elle jouait le rôle d’une petite fille espiègle.

On tourne !

Photo courtoisie, Les productions La Fête INC.

La jeune Mahée écoutant avec attention les recommandations du réalisateur André Melançon sur le plateau de tournage du film Bach et Bottine.

C’est lui qui l’avait choisie, touché par son charme et son talent naturels. Un tournant dans la vie de la petite fille native de Saint-Eustache.

Du cinéma à la télé

Photo d’archives, Claude Rivest

En 1993, la petite Fanny avait grandi et on lui confiait le rôle d’une ado dans Watatatow, la série télé qui a permis à plusieurs comédiens de faire leurs premières armes. Mahée y campait le rôle de Catherine Morelle. À la télé, elle avait aussi joué dans Peau de banane.

Sa voix et ses mains

Photo d’archives, Luc Belisle

Il y a vingt ans à l’automne 1998, aux débuts de Véronique Cloutier à La Fureur à Radio-Canada. À l’époque, Mahée se joignait à la distribution de la série Un gars une fille, devenant Mélanie, la blonde du père de Guy (Guy A. Lepage) joué par Pierre Lebeau, un rôle discret puisque puisqu’on entendait sa voix, mais on ne voyait que ses mains à l’écran.

► La comédienne interprète le rôle de Sarah, la femme du proprio de l’équipe de hockey Serge Rousseau dans la série Demain des hommes, une belle femme pas aussi superficielle qu’on pourrait le croire. À Radio-Canada les lundis 20 h.

► Mahée a récemment lancé son livre autobiographie Le tourbillon de la vie dans lequel elle raconte son parcours de comédienne, de femme d’affaires et de mère (elle a trois enfants).

► Mahée participera à une émission spé­ciale de Rétroviseur consacrée à La Fureur aux côtés de Sébastien Benoit et Véronique Cloutier, accessible le 17 décembre sur véro.tv, deux semaines avant la diffusion de La Fureur, spéciale 20 ans le 5 janvier en direct à Radio-Canada.

► Les produits Mahée : parfums, soins, vêtements, sacs à main, se trouvent dans un grand nombre de points de vente, ainsi que sur maheeparfums.com. Il y a aussi deux boutiques Mahée, au Quartier DIX30 et aux Galeries de la Capitale à Québec.