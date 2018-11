Toutes les facettes de Zaz

Elle est une amoureuse du Québec qui rêve d’y avoir son pied-à-terre, elle a enregistré une chanson avec le chanteur de Rammstein et son nouvel album dévoile son côté sombre : bienvenue dans l’univers jamais banal de Zaz.

Non, Zaz ne connaît pas l’ordinaire. Pour vous en donner une idée plus juste, sachez que sa définition d’une pause pour recharger ses batteries artistiques a signifié de profiter de son temps libre pour créer un festival de musique.

Mais au bout du fil pour causer d’Effet miroir, son troisième album de matériel original paru il y a une semaine, c’est en parlant du Québec que la toujours enjouée Isabelle Geoffroy, dite Zaz à la scène, s’emballe.

« Il me tarde de vous revoir. Je suis complètement amoureuse du Québec. Au nombre de fois que j’y vais en vacances, je me dis autant me prendre un petit truc là-bas, un petit lieu tranquille. Comme ça je pourrai voir mon ami peintre qui m’a appris la peinture. »

Ou Patrick Watson, que Zaz est allée retrouver à Montréal pour enregistrer Mes souvenirs de toi, un des 15 titres de son album.

« Dès la première maquette qu’il m’a envoyée, je suis entrée dans son univers onirique. Artistiquement, ça me parle vraiment. Dans son studio, on se sent comme dans un atelier en train de créer des sons. J’ai passé deux magnifiques journées. »

Une nouvelle Zaz

Effet miroir arrive cinq ans après Recto verso. Dès les premières pièces, on retrouve une Zaz éclectique qui passe avec aisance de la chanson française de facture classique au pop-rock énergique.

Durant ce périple musical, on découvre aussi une Zaz plus sombre, à l’opposé de la bombe d’énergie qui autrefois scandait Je veux.

« J’ai envie d’essayer tout, justifie-t-elle. Je suis joviale, j’adore m’amuser, j’adore rire, j’essaye toujours de voir les choses avec un esprit optimiste. Mais c’est vrai que j’ai aussi un côté sombre et j’avais besoin de l’exprimer. »

Davantage impliquée dans la production, Zaz affirme avoir évolué comme artiste sur Effet miroir.

« Je ne sais pas si tu as remarqué ma voix, mais je chante plus doucement. On a pris deux micros pour n’en faire qu’un et ça procure de la chaleur dans la voix. J’ai aussi appris à dire non quand des choses ne me plaisaient pas. »

En Laponie

Dans Laponie, récit d’un voyage inoubliable dans cette contrée mythique du nord de la Finlande, Zaz y va même d’un slam bercé par une poignante mélodie au piano.

« Je suis allée dans plus de 60 pays du monde, mais ça faisait longtemps que je n’avais pas ressenti une telle excitation avant un voyage. Ce n’est pas que je suis blasée. Mais cette fois, il y avait une couleur particulière. Sur place, je m’en suis pris plein les yeux, le cœur, le corps. C’était nourrissant et bouleversant. »

Une valse avec Till

De la Laponie, transportons-nous dans les coulisses d’un festival de rock, à Paris, d’où a émergé un duo hautement improbable, Zaz et Till Lindemann, chanteur du groupe heavy métal allemand Rammstein. En voici le récit.

« On m’a dit qu’il voulait absolument que je vienne au concert parce qu’il adore ce que je fais. Je me retrouve à le rencontrer et il me dit qu’il est un super fan. En quittant pour aller voir le concert, j’entends de loin Je veux. Je retourne en courant et là je vois Till en train de danser sur Je veux. Il y avait un côté complètement surréaliste », dit-elle en riant.

L’affaire n’est pas restée sans suite.

« On s’est recroisés dans le cadre d’un autre concert et on s’est dit que ce serait pas mal de faire quelque chose puisqu’il aime la chanson française. Il voulait faire un truc comme la chanson de Nick Cave et Kylie Minogue. On a fait une valse, c’est lui qui l’a écrite, mais elle n’est pas sortie encore, car on n’a pas eu le temps avec nos horaires de dingue. »

Une valse de Till et Zaz : avouez que vous ne l’aviez pas vu venir celle-là.

► L’album Effet miroir, de Zaz, est présentement sur le marché. Zaz sera en concert au Centre Vidéotron de Québec et au Centre Bell de Montréal, les 24 et 26 avril 2019.