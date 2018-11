12 activités pour se mettre dans l'ambiance des Fêtes

Quoi de mieux pour réchauffer le cœur des grands et des tout-petits que de se plonger dans l’esprit des Fêtes. Voici quelques idées de sorties ou d’activités à faire pour vous mettre dans l’ambiance de Noël.

Marché de Noël Allemand de Québec

Photo d’archives

Le Marché de Noël allemand de Québec est un incontournable en ville. Chaque année, l’événement plonge le cœur du Vieux-Québec dans un esprit des Fêtes féerique et avec le charme des marchés traditionnels européens. Près d’une centaine de petits kiosques en bois prennent d’assaut la Place de l’Hôtel-de-Ville et ses jardins. Outre le magasinage de produits d’artisans d’ici, vous pourrez découvrir les traditions de Noël allemandes et européennes, avec des animations et des spectacles. Les visiteurs pourront aussi se laisser tenter par la gastronomie allemande, dont les fameux bretzels géants et le vin chaud. Et si vous avez envie d’ajouter une touche allemande à vos décorations et votre repas de Noël, vous ferez inévitablement de jolies trouvailles au marché.

► L’événement se tient jusqu’au 23 décembre.

L’avenue Royale fête Noël

Histoire de faire patienter les petits avant le grand soir, Desjardins prépare une grande fête de Noël sur l’avenue Royale, le 8 décembre prochain. Une partie de l’avenue sera dédiée aux festivités qui se tiendront de 12 h à 19 h. Au programme, mini-ferme, kiosque de prise de photo, cabane à sucre, ateliers créatifs, divers spectacles dont l’arrivée du père Noël, boissons chaudes, grignotines et chansonniers.

Le Salon des artisans de Québec

Depuis plusieurs années, le Salon des artisans de Québec est un incontournable pour le magasinage des Fêtes. C’est une occasion de trouver des cadeaux originaux, que ce soit pour les passionnés de bijoux, les gastronomes, les amoureux de la mode et de la décoration. Ce sont plus de 200 exposants réunis sous le même toit qui proposent leurs créations au grand public.

► Le salon se tient du 30 novembre au 9 décembre, au Centre de Foires de Québec.

Bazar de Noël

Photo courtoisie

Le Bazar de Noël est l’occasion parfaite de redonner aux plus démunis pour qui la période des fêtes peut être synonyme de tristesse et d’isolement. Le bazar propose au grand public divers articles pratiques, tels que des décorations de Noël, des bijoux, des livres, de la vaisselle, des jouets et des articles d’artisanat, le tout à petits prix. L’événement, organisé par le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour, se tient dans le cadre de la campagne de financement : Ensemble pour un Noël sans faim. Les sommes recueillies serviront à soutenir l’aide alimentaire offerte par le Service d’entraide à la population de Limoilou, à l’occasion de Noël et durant toute l’année. Le bazar se tiendra le vendredi 30 novembre, de 13 h à 18 h, dans ses locaux situés au 2301, 1re Avenue.

Le quartier Petit Champlain en fête

Le charmant quartier Petit Champlain ne ménage aucun effort, chaque année, pour plonger ses visiteurs, venus de partout dans le monde, dans l’esprit des Fêtes. Dès le 1er décembre, et ce, jusqu’au 24 décembre, une multitude d’activités sont proposées aux citoyens et aux touristes. Le père Noël est présent pour accueillir les souhaits de Noël des petits, depuis son royaume au parc Félix Leclerc. Chaque dimanche, de 10 h à 11 h, le père Noël fera la lecture de ses contes au parc Petit Champlain. Par ailleurs, tous les jours de décembre, quatuors, sextuors et grandes chorales chanteront des airs de Noël et traditionnels à Place Royal et dans le cœur du Petit Champlain. L’Odyssée vocale se produira devant l’église Notre Dame des Victoires les 14 et 16 décembre. Finalement, tous les samedis après-midi, du 1er au 22 décembre, les lutins magiciens amuseront les visiteurs au parc Félix-Leclerc et sur la place Royale.

► Visitez le www.quartierpetitchamplain.com pour l’horaire détaillé des activités.

Mandalas sur boules de Noël

Photo courtoisie

Les mandalas, ces diagrammes représentant l’univers selon les traditions indiennes et tibétaines, sont de plus en plus présents dans la société occidentale, que ce soit sur les vêtements, les accessoires de décoration ou, encore, dans les cahiers à colorier qui visent la détente. Bulles en tête, un atelier d’art et de divertissement vous propose de réaliser des boules de Noël avec des techniques de mandalas par points d’acrylique. Vous repartirez avec deux boules de Noël uniques et peintes par vous.

► L’atelier est au coût de 30 $ et se tiendra le jeudi 6 décembre à 18 h 30 ou le dimanche 9 décembre à 13 h. Vous pouvez vous inscrire au 418-907-9364. L’atelier est situé au 371, boulevard Armand-Paris.

Le Parcours Féerique

Une nouvelle activité s’ajoute à l’offre de choses à faire dans le Vieux-Québec. Il s’agit du Parcours féerique, un trajet qui regroupe neuf activités et quartiers festifs et hivernaux qui revisitent complètement la façon de magasiner pour la période des Fêtes. Du Marché du Vieux-Port de Québec au Marché de Noël allemand, en passant par les Glissades de la Terrasse et le Musée de la Civilisation, les participants pourront faire un tour complet et divertissant des commerces et des artisans locaux, tout en découvrant le cœur historique de la ville de Québec.

► Le Parcours est accessible jusqu’au 23 décembre, les jeudis et samedis, de 11 h à 20 h, les vendredis, de 11 h à 21 h et les dimanches, de 11 h à 18 h.

Le Marché de Noël des animaux

Il ne faudrait surtout pas oublier pitou et minou aux Fêtes. Le Marché de Noël des animaux est l’occasion rêvée de récompenser la loyauté de votre plus fidèle compagnon. Poils, moustache et compagnie accueillent artisans, photographes, associations, et services qui s’adressent aux propriétaires d’animaux de compagnie. Ils seront réunis sous le même toit pour vous proposer produits et services pour votre animal. Vous êtes même autorisé à l’amener avec vous. Un photographe sera sur place si vous avez envie de faire un portrait de famille. Par ailleurs, la SPA de Québec et Adoption chats sans-abris pour les chats seront sur place pour recueillir vos dons en argent et en matériel. Dons en nourriture, jouets, couvertures, gants médicaux pour examens et produits nettoyants sont grandement recherchés.

► L’événement se tient aux Promenades Beauport les 3 et 4 décembre.

Etsy Pop-Up des Fêtes

Photo courtoisie

Le Pop-Up des Fêtes d’Etsy est une alternative à plus petite échelle pour découvrir des artisans de Québec. Une quarantaine d’entre eux exposeront leurs créations. Mode pour adultes et enfants, décorations, produits pour le corps, accessoires pour la maison et pour vous, ainsi que des créations tissées, vous ne manquerez pas d’inspiration pour gâter vos proches ou vous offrir un présent. Le Pop-Up des Fêtes d’Etsy se tient les 15 et 16 décembre au Domaine Cataraqui, situé au 2141, chemin Saint-Louis.

Salon Nouveau Genre

Photo courtoisie, Jean-François Gravel

Le Salon Nouveau Genre réunit des artisans et créateurs de la relève, tous arts confondus. Plus de 250 exposants seront présents lors de l’événement qui célébrera son 10e anniversaire. Pour l’occasion, les organisateurs proposent deux nouveautés au public, soit des produits alimentaires artisanaux et une section « Jeune relève » pour découvrir des créateurs âgés de 10 à 17 ans. Le Salon Nouveau Genre se tiendra les samedis et dimanches, 1er et 2 décembre, ainsi que les 8 et 9 décembre, de 10 h à 17 h, à l’Église Saint-Fidèle, dans le secteur de Limoilou. À noter que la majorité des achats pourront s’effectuer en argent comptant seulement.

Ateliers de décorations de Noël

Il y a une panoplie d’ateliers de fabrication de décorations de Noël, en ville, dans les semaine2s à venir. C’est l’occasion de mettre vos talents à profit pour mettre votre maison dans l’ambiance des fêtes avec vos créations uniques. Le magasin Benjo propose des ateliers de boules de Noël, jusqu’au 30 novembre, entre 10 h et 16 h. Du côté de la bibliothèque Marie-Victorin, il sera possible d’assister à un atelier de guirlandes de Noël le 2 décembre à 13 h 30. Finalement, les 1er et 2 décembre, dès 13 h 30, le Moulin des Jésuites propose un atelier de village de Noël.

(réservation obligatoire).

Créations de cartes de Noël

Photo Idra Labrie

Le Musée national des beaux-arts de Québec propose encore cette année ses ateliers de créations de cartes de vœux de Noël. C’est le moment de laisser aller son imagination pour offrir des vœux qui viennent du fond du cœur, de l’illustration au message à l’intérieur. Les ateliers se tiendront les samedis et dimanches, du 2 au 24 décembre. Plusieurs plages horaires sont disponibles.

► Vous pouvez réserver vos places au 418 643-2150. Les ateliers sont au coût de 4 $ et durent 60 minutes. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.