Alex Harvey se laisse emporter

Le trop-plein de motivation a eu raison d’Alex Harvey, dimanche, au 15 kilomètres classique de la Coupe du monde de Ruka, en Finlande. Encore trop excité de sa huitième place de la veille au sprint, le fondeur québécois est parti trop rapidement et n’a pu maintenir sa vitesse de croisière, de sorte qu’il a pris le 22e rang.

Au premier temps intermédiaire, Harvey était pourtant troisième. «C’était beaucoup, beaucoup trop vite pour mon rythme et mon niveau de forme à ce moment de la saison. Même dans les courses où je suis en forme et où je vise le podium, je suis plus loin que ça au début», a expliqué celui qui a finalement terminé avec un retard de 1 min 13,90 s sur le vainqueur, le Russe Alexander Bolshunov.

Harvey n’était pas redescendu de son nuage de la veille quand il s’est installé sur la ligne de départ. «J’étais un peu surpris de mon résultat d’hier [samedi]. Durant toute l’année dernière, je ne m’étais jamais rendu en demi-finale. J’ai eu une année un peu difficile au sprint. Avec mon résultat d’hier, j’étais très, très motivé, un peu trop excité pour le début de saison. La tête voulait, mais les jambes n’ont pas pu suivre.»

Après le premier temps intermédiaire, l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges n’a cessé de ralentir et de descendre dans le classement. «C’était une journée moyenne et un résultat pas très bon. Je suis pas mal plus content de ma journée de samedi, mais c’était quand même un bon week-end de départ», a-t-il dit.

La fin de semaine prochaine, Harvey participera à la course par étape de Lillehammer, en Norvège.