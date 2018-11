Angela Mitchell: des chaussures d’ici qui retiennent l’attention d’Hollywood

C’est par l’entremise de Tyrone Foster, le garde du corps des stars, que j’ai découvert la marque de chaussures Angela Mitchell. Il avait aux pieds ses nouvelles chaussures préférées. « Elles sont magnifiques et confortables. Le produit a ce côté international. Les deux sœurs vont aller loin », avait-il lancé.

De leur studio de design près du Marché Atwater, Krystal et Marilyn Lavoie racontent que les stylistes des stars contactent régulièrement l’agence new-yorkaise qui représente leur ligne de chaussures. « En moins de deux ans, nous avons réussi à piquer la curiosité et susciter un intérêt pour nos créations, et nous en sommes très fières. Les stylistes de Beyoncé, Katy Perry, Ariana Grande, Brooklyn Beckham, P Diddy ou encore Shania Twain ont réquisitionné nos chaussures. En ce moment, nous créons un modèle personnalisé pour Cardi B. Mais c’est un long processus avant qu’une méga star arrête son choix sur un modèle», explique Krystal.

Les deux sœurs font la paire : l’une a étudié en affaires au Collège Champlain et l’autre a obtenu un diplôme en orthèses prothèses orthopédiques au Collège Mérici. Il n’est donc pas surprenant qu’une atten­tion particulière ait été portée au confort. « Chaque chaussure possède un coussin sous le point de pression afin de la rendre la plus confortable, et nous avons accordé une importance à l’angle du pied pour les talons hauts », précise Krystal.

Elles font des croquis de modèles qu’elles envoient ensuite aux bottiers dans le nord de l’Italie pour donner vie à leurs idées. « Nous avons pris cinq ans à développer une relation avec notre manufacture. Au début, ils avaient l’impression que l’on ne faisait que des bottes de cowboy au Canada et ils n’étaient pas intéressés. Maintenant, ils fabriquent nos chaussures-bijoux décorées de cristaux et de perles », relate Marilyn.

Alors que la semelle rouge laquée est synonyme de Louboutin, les chaussures Angela Mitchell sont reconnaissables au cristal Swarovski qui orne chaque talon. « On recherchait un petit quelque chose de plus pour différencier notre marque. Le cristal noir reflète la lumière sans être trop clinquant. Il attire l’œil alors que la personne s’éloigne », indique Krystal.

Leur première collection comprenait cinq modèles pour femmes et deux pour hommes, mais leurs créations singulières ont retenu l’attention de la gent masculine en quête de quelque chose de différent. « Notre marché pour hommes a pris une tout autre tournure. Nos chaussures les plus excentriques sont les plus populaires », déclare Krystal.

Parmi les stars qu’elles aimeraient chausser, Céline Dion arrive en tête de liste. « Nous serions aux anges si son styliste lui proposait la botte Tichka en prune », annonce Krystal.

Betty Gilpin portait Vasariah, l’escarpin classique d’Angela Mitchell.

Taylor Sheridan, Brett Gray, Étienne Boulay et Ludovick Bourgeois ont opté pour les modèles classiques Ariel, Aladiah, Nelchel et Umabel, alors que Keiyan Lonsdale et Augustus Prew ont craqué pour les colorés Vehuia.

Ludivine Reding, Makho Ndlovu et Toke Makinwa ont choisi les modèles qui juxtaposent les matières, synonyme de la marque.

Pour incarner sa plus récente campagne, le créateur canadien Rad Hourani a fait appel aux acteurs Suzanne Clément et Patrick Ryan. La collection puise son inspiration dans le roman de Virginia Woolf Orlando : A Biography.

L’histoire s’inspire de la vie tumultueuse de la poétesse et aristocrate Vita Sackville-West et raconte les aventures d’un homme qui devient femme et qui vit pendant des siècles.

« L’équipe de Rad Hourani nous a contactés, car ils souhaitaient compléter les looks de la nouvelle collection avec nos bottes. On s’est empressé de leur envoyer nos bottes en daim caramel. Les photos sont très belles », précise Marilyn Lavoie d’Angela Mitchell.

Les photos mettent en scène les deux comédiens sur un fond blanc, coiffés et maquillés de manière identique, vêtus des mêmes vêtements, outre une jupe pour elle et un pantalon pour lui. La collection comprend entre autres un paletot bleu marine, une veste à ceinture, une jupe droite, un pantalon et une chemise à fines rayures.

« J’ai accepté, car j’aime ce qu’il fait et qui il est. Je porte souvent ses vêtements lors des premières ou à des festivals. C’est chic, c’est pur, c’est beau ! confie la comédienne Suzanne Clément avant d’ajouter : j’ai été surprise de la tangente sans maquillage, mais j’y suis allée parce que j’aime changer de style, toucher aux frontières entre les genres. »

Établi à Paris, Rad Hourani a marqué la mode. En janvier 2013, à l’âge de 30 ans, la Chambre syndicale de la Haute Couture lui accorde le titre de « membre invité ». Un grand honneur qui fait de lui le premier Canadien à se joindre au cercle très sélect de la haute couture. Il y présente la toute première collection unisexe haute couture.