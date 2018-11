«Cette fille est en feu!»

La collaboration entre Céline Dion et nununu va beaucoup plus loin qu’un simple partenariat célébrité-marque de vêtements, insistent les deux designers derrière la maison de mode non genrée pour enfants. « C’est un message, c’est une philosophie », déclarent Iris Adler et Tali Milchberg au Journal.

Photo courtoisie

Jointes au téléphone à partir de Tel-Aviv, en Israël, où elles ont fondé leur entreprise nununu en 2009, les deux créatrices se disent heureuses et excitées, mais exténuées au terme d’une semaine durant laquelle le projet sur lequel elles travaillaient depuis plus d’un an a éclos au grand jour.

« Pour nous, c’est l’aventure d’une vie », indique Tali.

Baptisée Celinununu, la première collection de vêtements pour enfants de Céline Dion a beaucoup fait jaser au cours des derniers jours. Non seulement en raison d’une vidéo promotionnelle à grand déploiement, mais d’une ligne directrice claire, qui consiste à « libérer les enfants des rôles traditionnels de garçons et filles ».

« Je crois que Céline aimait nununu en partie à cause de notre message, que les enfants peuvent être ce qu’ils veulent et qu’ils peuvent tracer leur propre voie sans qu’on leur appose une étiquette », soutient Iris.

« Quand on a une petite fille, on lui achète des trucs roses, des Barbies et des accessoires de cuisine, poursuit Tali. Quand on a un garçon, on lui achète des trucs bleus, un bâton de baseball... ce genre de choses. Ils grandissent donc en voulant respecter ce modèle. On n’est pas en train de dire que c’est mauvais pour une fille d’aimer les Barbies ou pour un gars d’aimer le soccer. Ce qu’on dit, c’est qu’en leur apposant une étiquette aussi jeune, on leur enlève la chance de choisir. Ils perdent la notion qu’ils peuvent être ce qu’ils veulent. »

Photo courtoisie, Celinununu.com

Coup de foudre

Céline Dion est entrée en contact avec Iris et Tali l’an dernier. La chanteuse connaissait le tandem, puisque ses jumeaux, Eddy et Nelson, s’habillaient en nununu depuis des années.

Organisée à Las Vegas, leur première rencontre s’est avérée concluante. « C’était comme un coup de foudre : le courant a tout de suite passé », indique Tali.

Céline Dion s’est impliquée dès le début du processus créatif, souligne la paire. « On a tout fait ensemble, précise Iris. On savait qu’on voulait faire quelque chose de significatif. On voulait créer quelque chose qui allait dépasser la mode. »

Photo courtoisie, Celinununu.com

Infatigable

Les designers décrivent Céline Dion comme quelqu’un d’accessible, drôle et « super, super professionnel ». Elles saluent son éthique de travail irréprochable, une qualité particulièrement apparente lors du tournage du mini-métrage promotionnel de Celinununu, dans lequel la diva québécoise subit une arrestation musclée après être entrée par effraction dans une pouponnière.

« Le tournage a duré 20 heures. On a commencé à 10 h, et rendu à 5 h du matin, j’étais fatiguée, j’avais hâte qu’on en finisse, mais Céline continuait d’être hyper animée et concentrée. Tout le monde est tombé amoureux d’elle. Elle est extraordinaire. Cette fille est en feu ! »

Fourchette de prix

Composée de bonnets à 31 $, de leggings à 65 $, de cotons ouatés à 100 $, de vestes en jean à 139 $ et d’ensembles une-pièce pour bébé à 71 $, la collection Celinununu n’est pas des plus abordables, concèdent les designers.

Photo courtoisie, Celinununu.com

« Ce n’est pas accessible à tout le monde, reconnaît Tali. On aurait aimé que ça soit différent, mais c’est comme ça... Cela dit, nos vêtements sont faits avec des matières de grande qualité. Et leur confection est soignée. »

Association à long terme

Offerte exclusivement sur internet pour l’instant, la gamme Celinununu pourrait bientôt atterrir en magasin au Canada. « On vient juste de commencer, note Iris. Ce n’est pas une association d’un jour ; c’est une relation à long terme avec beaucoup de surprises prévues. On est très excité par tout ce qui s’en vient. »