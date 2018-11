Dans la peau d’un kamikaze

Le très grand écrivain algérien Yasmina Khadra, auteur du best-seller Les Hirondelles de Kaboul, s’est glissé dans la peau d’un jeune kamikaze impliqué dans les attentats de novembre 2015 à Paris pour écrire Khalil, un roman d’une extrême luci­dité. Il a vu juste, malgré le risque : son livre, palpitant comme un thriller, est présentement au sommet des palmarès en France et en réimpression au Québec.

Khalil plonge le lecteur au cœur des pensées d’un jeune terroriste qui passe de l’endoctrinement haineux à la prise de conscience.

Le 13 novembre 2015, à la sortie du Stade de France de Saint-Denis, le destin de Khalil, un jeune né au Maroc qui a grandi en Belgique, va basculer à jamais.

Après avoir récité une dernière prière, il appuie sur le détonateur de sa ceinture d’explosifs, dans le RER bondé. Mais rien ne se passe.

Désemparé, il s’engage dans une course folle pour échapper aux forces policières. De planque en planque, il se demande s’il a été victime d’un incident technique ou d’une machination.

Et quand il perd une personne chère lors d’un autre attentat, à Bruxelles, il remet en question son idéologie meurtrière.

Un livre anti-radicalisation

Yasmina Khadra expose les motivations profondes des jeunes embrigadés dans le terrorisme islamiste dans ce roman coup-de-poing. Il sait de quoi il parle.

« C’est un livre qui est destiné aux jeunes et aux parents, commente l’écrivain en entrevue. Il est très bien reçu par les gens. C’était un risque, mais un risque calculé, parce que je savais que c’était très difficile pour les gens d’aller vers un livre pareil. »

C’était « impératif », dit-il, d’écrire un livre pareil. « Il faut faire quelque chose pour apaiser les esprits. Il faut aider les jeunes à ne plus se laisser embrigader. C’est un livre qui est contre la radicalisation. Anti-radicalisation. Le fait d’empêcher les jeunes de basculer, ça peut les aider à mieux voir la vie, à mieux la respecter et à continuer de rêver. »

Yasmina Khadra précise qu’il a toujours été un grand militant pour la paix.

« Je me suis toujours battu pour que les gens accèdent à une certaine maturité, pour qu’ils puissent recouvrer leur libre arbitre au lieu de se laisser embobiner par des politiques, des extrêmes droites et je ne sais quoi. »

Devoir de citoyen

L’auteur, qui a fait une brillante carrière militaire avant de se tourner vers l’écriture – avec un succès phénoménal – explique sa démarche.

« Le sujet, je le domine parfaitement. La preuve : mes livres sont enseignés dans les grandes écoles de guerre dans le monde et dans les écoles de police. Je n’avais pas peur du tout. J’avais un devoir de citoyen à accomplir et je l’ai fait à travers ce livre, pas seulement avec mes connaissances militaires, mais avec ma sensibilité d’écrivain. »

Pour entrer dans la tête d’un kamikaze, il fallait aller chercher aux sources du dysfonctionnement, dit l’auteur.

« J’ai combattu le terrorisme pendant huit années de guerre, et ma mission pendant cette guerre était d’être dans la tête des terroristes. »

En Algérie ? « Oui, en Algérie. Mais c’est partout les mêmes : il n’y a aucune différence entre un terroriste en Occident, au Moyen-Orient ou au Maghreb­­­. C’est tous les mêmes : la même fabrique, le même discours, le même projet monstrueux. »

Aujourd’hui plus que jamais, ajoute-t-il, le monde a besoin de lucidité, d’humanité.

« Il faut essayer de protéger nos enfants contre ces guerres que nous préparent des déments. Il faut sensibiliser, mobiliser, éveiller et faire comprendre au lieu d’aller puiser dans l’aigreur et la frustration des autres et devenir plus frustrés et plus aigres que les autres. »

EXTRAIT

« À l’heure et à l’endroit indiqués, une voiture était passée nous prendre, Driss et moi. À son bord, il y avait deux passagers. Leur présence nous avait intrigués : Lyès ne nous avait pas mis dans la confidence à leur sujet. Il avait seulement laissé entendre qu’il y aurait des explosions à l’intérieur du Stade de France, que Driss avait pour mission de cibler les supporters à la sortie du stade, et moi d’intervenir dans le RER après le match. »

— Yasmina Khadra, Khalil, Éditions Julliard