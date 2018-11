Golf : les Belges champions du monde, les Canadiens quatrièmes

Les Belges Thomas Detry et Thomas Pieters ont offert une première Coupe du monde par équipe de golf à leur pays en remettant dimanche une carte de 68, quatre coups sous la normale, à Oakleigh South, en Australie.

Le duo a complété le tournoi avec un pointage cumulatif de 265 (-23), trois coups devant les favoris de la foule, les Australiens Marc Leishman et Cameron Smith, et les Mexicains Abraham Ancer et Roberto Diaz.

La paire canadienne, formée d’Adam Hadwin et de Nick Taylor, a pris le quatrième rang, à égalité avec les Danois Soren Kjeldsen et Thorbjorn Olesen, grâce à un pointage total de 271 (-17).

Hadwin et Taylor ont brillé samedi et dimanche, retranchant 14 coups à la normale au cours des deux dernières rondes du tournoi.

Leishman et Smith ont fait plaisir aux amateurs de golf australiens en plus d’ajouter un peu de piquant à la dernière journée de compétition en réussissant trois oiselets de suite sur les 12e, 13e et 14e fanions dimanche. Ce ne fut toutefois pas suffisant pour rattraper les Belges.