Il trouve un donneur de rein grâce à des panneaux publicitaires

CALGARY | Un homme de Calgary désespéré de trouver un donneur de rein compatible devrait finalement se faire opérer cette semaine après avoir trouvé la perle rare grâce à des panneaux publicitaires.

L’hiver dernier, Ryan Mclennan et sa conjointe Shakina avaient acheté 27 emplacements publicitaires dans la métropole albertaine. Sur chacun de ces panneaux, on pouvait lire «Ryan Mclennan a besoin d’un donneur de rein avec un sang de type O», suivi d’un numéro de téléphone.

L’homme avait déjà reçu un rein de sa mère, il y a une quinzaine d’années, mais cet organe est en train de le lâcher à son tour.

Cette démarche publicitaire avait attiré l’attention des médias et de donneurs potentiels. Au total, une trentaine de personnes ont souhaité aider le professeur de mécanique, qui doit composer avec une insuffisance rénale sévère depuis 2003, a précisé le «Calgary Herald». Par contre, aucune n’était compatible.

C’est alors que s’est manifesté Tony Timmons, un résident d’Airdrie qui a été touché par l’appel à l’aide lancé par Ryan Mclennan. Il s’est soumis à des tests et les médecins ont jugé qu’il est un donneur compatible.

En prime, les deux hommes sont parvenus, grâce à des connaissances communes, à se rencontrer et à devenir amis. «Je ne pourrai jamais le remercier assez. C’est clairement un héros à mes yeux», a confié M. Mclennan au quotidien.

«Présentement, je me prépare mentalement et physiquement pour la chirurgie. Je serai admis à l’hôpital le 27 novembre et la date de la chirurgie est le 28 novembre. Je prie pour que ce soit l’une des plus belles journées de ma vie», a ajouté Ryan Mclennan sur une page Facebook consacrée à sa quête.