Jordan Spence attire les regards

Le défenseur des Wildcats de Moncton Jordan Spence est sorti un peu de nulle part cette saison et son jeu ne cesse d’impressionner. Est-ce assez pour commencer à attirer l’attention des équipes de la LNH ? « Oh oui ! De toutes les équipes », lance sans hésiter son entraîneur, Darren Rumble.

Le nom de l’arrière droitier n’était certainement pas le plus connu en début de saison, et on peut le comprendre. C’est qu’il avait été ignoré à sa première année d’admissibilité au repêchage de la LHJMQ en 2017, mais une saison productive de 52 points en 50 matchs au niveau junior A, l’an dernier, l’a remis sur la map. Les Wildcats n’ont donc pas hésité, en juin dernier, en faisant de Spence leur choix de deuxième ronde, le 20e au total.

Et depuis, il n’a pas déçu.

Le défenseur compte actuellement 20 points en 27 matchs avec les Wildcats.

« C’est un très bon joueur, il est habile et bon offensivement, l’a complimenté son coéquipier Jakob Pelletier. C’est sa première saison et c’est déjà lui qui dirige notre avantage numérique. Il est notre quart-arrière. On avait besoin d’un joueur de ce style chez les Wildcats. Il possède une intelligence hockey incroyable et il est rapide. Les équipes de la LNH commencent à s’y intéresser, donc je suis content pour lui. »

Centrale

Effectivement, le jeune Spence commence à faire jaser.

La Centrale de recrutement de la LNH l’a d’ailleurs classé parmi les espoirs « C », donc des rondes 4 à 7. Mais pour Rumble, des discussions avec certains recruteurs professionnels le portent à croire qu’il ne conservera pas cette cote toute l’année.

« Toutes les équipes m’en ont parlé. Il était sous le radar dans notre repêchage, mais maintenant, il ne l’est plus. C’est un défenseur nouveau genre que les équipes recherchent. Il n’est pas le plus gros, mais utilise de bons angles de poursuite, il gagne ses batailles pour la rondelle et sait exécuter des jeux sous pressions. Son intelligence sur la patinoire est certainement son plus gros atout », ajoute l’entraîneur.

Choix judicieux

À l’heure actuelle, évidemment, les Wildcats passent pour de véritables génies d’avoir réussi à mettre la main sur ce joueur en deuxième ronde. Mais, attention : Rumble l’avoue lui-même, les Wildcats ne pensaient pas qu’il serait si bon.

« On l’a pris au 20e rang et on savait qu’on devait se dépêcher à le sélectionner si on voulait l’avoir. Par contre, est-ce que je pensais qu’il serait si bon ? Non. On savait qu’il serait un bon joueur, mais pas à ce point. Disons que je suis très heureux de cette sélection. »

Wahlstrom malheureux à BC ?

Le Hockey News avançait la semaine dernière que le choix de première ronde des Islanders de New York Oliver Wahlstrom était à la recherche d’une nouvelle équipe et qu’il souhaite quitter Boston College, avec qui il éprouve des difficultés en début de saison, n’ayant inscrit que trois buts en dix matchs. Le magazine s’est plus tard ravisé en mentionnant que Wahlstrom n’avait pas l’intention de quitter. Il n’y a toutefois pas de fumée sans feu et ce ne serait pas la première fois que Wahlstrom change d’idée. L’an dernier, il avait renoncé à se joindre au Crimson de Harvard, avec qui il s’était entendu, pour finalement aller du côté de Boston College. Parmi les options possibles pour Wahlstrom : la LHJMQ. Ses droits appartiennent aux Screaming Eagles du Cap-Breton. Sinon, la USHL ou même la Ligue américaine serait une option. Dossier à suivre.

Brett Leason, une carte cachée ?

L’attaquant des Raiders de Prince Albert Brett Leason pourrait bien être une carte cachée cette année dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL). Avant les matchs d’hier, l’ailier droit de 19 ans menait toujours le circuit avec 54 points, dont 25 buts, en 24 matchs. Après un début de saison difficile l’an dernier avec les Americans de Tri-City (un but en 12 matchs), Leason avait été troqué aux Raiders, avec qui il avait accumulé 32 points en 54 parties. Il fait maintenant partie des meilleurs joueurs de la Ligue de l’Ouest et certains pensent même qu’il pourrait se mériter une invitation au camp final d’Équipe Canada junior.