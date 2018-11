Le kit parfait pour «streamer» comme un(e) pro à l'aide d'aubaines du Cyber Lundi!

Chez Pèse sur Start, ce qu’on aime le plus dans notre travail, c’est vous divertir en diffusant nos parties de jeux vidéo en direct sur Twitch et Facebook.

Vous êtes d’ailleurs nombreuses et nombreux à nous demander le matériel à utiliser pour se lancer.

Profitons donc des aubaines du Cyber Lundi* pour vous dévoiler nos secrets!

À propos de votre caméra...

Bien que votre jeu de prédilection est, évidemment, important, vos spectateurs aimeront vous voir la binette, histoire de se faire une idée du physique de leur diffuseur. Mine de rien, votre doux visage aidera à créer un lien avec votre public.

Une incontournable: la Webcam Logitech C922x

Cette caméra est parfaite pour ne pas avoir l’air de Picasso (ou d’un tas de pixels) avec sa lentille super claire et sa qualité d’image HD 1080p.

En plus d’être facile d’installation, elle est très compacte et très configurable, en plus d’avoir un support pour mettre sur l’écran ou sur un trépied.

Cliquez ici pour avoir plus de détails! Pssssst! Y'a actuellement un rabais de 35% sur l'item!

À considérer: un trépied

Pour plus de contrôle sur la position de votre caméra, placez votre webcam sur un trépied.

Évitez les dépenses folichonnes, toutefois. Pas besoin de s’acheter un trépied en fibre de verre ou serti de diamants. Au final, votre trépied changera peu, voire pas, la qualité de l’image en tant que telle.

À considérer: le trépied léger de 60 pouces d’Amazon Basics

Ce trépied léger et compact est doté de pattes ajustables et vient avec un sac de transport. Il est compatible avec la plupart des caméras vidéo, photo, GoPro, etc.

Cliquez ici pour avoir plus de détails! Pssssst! Y'a actuellement un rabais de 15% sur l'item!

Parlons de cartes de capture!

Si vous comptez vous lancer dans la diffusion de jeux de console, il faudra considérer l’achat d’une carte de capture pour transmettre l’image de votre PS4 et autres Nintendo Switch à votre ordinateur.

Le modèle d’entrée de gamme: l’Elgato Game Capture HD60S

Cette carte de capture — hyper populaire chez les «streameurs» est facile à configurer et transmet du contenu en 1080p et 60 images/seconde. Elle est compatible avec les plateformes Mac et Windows.

Cliquez ici pour avoir plus de détails! Pssssst! Y'a actuellement un rabais de 6% sur l'item!

Le modèle haut de gamme: l’Elgato Game Capture HD60 Pro

Évitez l’enfer des fils partout! Cette carte — que vous installez dans votre PC — peut diffuser et enregistrer Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, entre autres.

Vous diffuseez sur Twitch ou YouTube? La carte est déjà configurée à cet effet!

Le qualificatif «haut de gamme» en témoigne: la qualité d’image est exemplaire!

Cliquez ici pour avoir plus de détails! Pssssst! Y'a actuellement un rabais de 12% sur l'item!

Allô? Jasons micros!

Si votre voix sonne comme si vous parliez dans une «canne» de soupe, vous ferez fuir vos spectateurs.

Malgré le support visuel, bon nombre de spectateurs écoutent seulement le fil audio d’une diffusion Twitch (lorsqu’ils sont au travail, notamment).

La qualité sonore de votre diffusion est donc à considérer!

Le modèle d’entrée de gamme: le Marantz Pod Pack 1

C’est probablement le meilleur ensemble qualité prix que vous trouverez.

Marantz est reconnu pour la qualité sonore de leurs produits et ce microphone USB ne fait pas l’exception.

L’ensemble comprend un micro et un bras articulé qui se fixe à votre bureau pour plus d’ergonomie dans votre installation.

Le modèle haut de gamme: le Blue Yéti USB

Un des micros les plus utilisés par les streameurs populaires, ce microphone USB Blue capte le son avec une clarté impeccable.

Il est muni de trois condensateurs qui peuvent enregistrer de quatre façons différentes: cardioïde, bidirectionnelle, omnidirectionnelle et stéréo.

De plus, vous pouvez contrôler le gain et couper le son directement sur le micro.

Compatible Mac et PC.

Cliquez ici pour avoir plus de détails! Pssssst! Y'a actuellement un rabais de 37% sur l'item!

Clic! Il fait clair! Abordons l’éclairage!

Eh oui. La lumière de votre environnement de diffusion est également un élément essentiel à considérer, histoire de ne pas avoir un teint bleu ou orangé pendant que vous jouez.

Le modèle d’entrée de gamme: la lumière «Ring Light» pour cellulaire

Parfois, pour économiser, il faut être débrouillard.

Dans ce cas-ci, cette lumière munie d’une attache pour cellulaire peut faire l’affaire!

Avec trois couleurs de températures et neuf niveaux de luminosité, cette lumière placée sur un long bras flexible et une attache peut être un accessoire idéal pour vos diffusions à venir.

Le modèle haut de gamme: la lumière «Ring Light» de format 14 pouces

Le kit comprend la lumière avec des intensités ajustables, des filtres de couleur pour ajuster la température de la lumière, un trépied, un sac de transport en plus d’un support pour y installer la caméra à l’intérieur du «ring light».

Quoi? Ça prend des écouteurs aussi?

Oui. Pour écouter ce qui se passe dans votre jeu, mais aussi sur le clavardage de votre diffusion (si vous actionnez les alertes audio).

Conseil de pro, toutefois: évitez les casques à fil. On peut facilement s’emporter en jouant devant public et un fil arraché est si vite arrivé!

Le modèle d’entrée de gamme: les écouteurs sans fil Corsair Void Pro RGB

Corsair est une marque réputée auprès des joueurs.

Ce casque sans fil RGB est ultra confortable sur la tête.

Avec une durée de batterie de 16 heures et une distance de 40 pieds, ce casque sans fil est un compagnon idéal pour vos diffusions.

À noter: le casque est compatible avec Windows seulement.il peut également être branché via USB.

Cliquez ici pour avoir plus de détails! Pssssst! Y'a actuellement un rabais de 23% sur l'item!

Le modèle haut de gamme: les écouteurs sans fil SteelSeries Arctis 7, édition 2019

Une autre marque que les joueurs adorent!

L’Arctis 7 possède d’ailleurs l’un des meilleurs micros de tous les casques de jeu confondus.

Son son est très clair et la durée de vie de sa pile est de 24 heures par charge.

Cliquez ici pour avoir plus de détails! Pssssst! Y'a actuellement un rabais de 23% sur l'item!

Finalement, quelques conseils pratiques avant de vous lancer:

Connectez vos appareils à Internet en utilisant un fil Ethernet. Évitez le Wi-Fi!

Vous pouvez utiliser des logiciels de diffusion comme OBS Studio, Streamlabs OBS, xSplit ou Gameshow qui sont offerts gratuitement.

Diffusez régulièrement, idéalement en suivant un horaire, pour fidéliser votre public.

Parlez à vos spectateurs, même si vous êtes seuls dans le clavardage. Vous serez surpris d’apprendre que plusieurs spectateurs vous écoutent sans intervenier. Ne vous fiez jamais au nombre de téléspectateurs!

Tout ce qu’il vous faut maintenant, c’est de vous munir d’un bon ordinateur.