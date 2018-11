Le Lightning vif comme l’éclair en première période

Le Lightning de Tampa Bay a réglé le cas des Devils du New Jersey grâce à quatre buts marqués durant les 12 premières minutes du match pour se sauver avec un gain de 5 à 2, dimanche, en Floride.

Alexander Killorn a parti le bal avec son troisième filet de la campagne. Brayden Point et Tyler Johnson ont ensuite creusé l’écart pour les favoris locaux, qui ont remporté leurs trois derniers rendez-vous. Après que Stefan Noesen eut réduit l’avance du Lightning, le Québécois Cédric Paquette a porté le pointage à 4 à 1.

Ayant également obtenu une mention d’aide durant la soirée, Point a complété son doublé au deuxième tiers. Nikita Kucherov a réalisé deux passes décisives. Devant la cage des vainqueurs, Louis Domingue a été solide en repoussant 33 tirs.

Au classement de la section Atlantique, le club floridien a devancé les Sabres au sommet. Il revendique 35 points, un de plus que Buffalo.

Dans une cause perdue depuis longtemps, Jesper Bratt a compté son premier but du calendrier régulier au troisième tiers. Malmené en début de rencontre, le vétéran Cory Schneider a repris un peu de vigueur par la suite et a totalisé 30 arrêts.

Trois buts pour Austin Watson

Austin Watson a réussi un tour du chapeau dans une convaincante victoire de 5 à 2 des Predators face aux Ducks d’Anaheim, à Nashville.

Watson, qui compte maintenant quatre buts et six points en autant de rencontres cette saison, a réussi son troisième filet dans une cage déserte avec un peu plus d’une minute à écouler à la rencontre.

Les Predators ont ainsi rejoint le Lightning en tête du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les deux clubs montrent un dossier identique de 17-6-1 bon pour 35 points.

Nick Bonino et Craig Smith ont également touché la cible dans la victoire. Colton Sissons et Roman Josi ont pour leur part récolté deux mentions d’aide. Pekka Rinne n’a pour sa part été mis à l’épreuve qu’à 19 reprises. Adam Henrique et Ondrej Kase l’ont déjoué.

John Gibson a quant à lui réalisé 28 arrêts devant la cage de la formation de la Californie.