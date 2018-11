Les Coyotes mettent la main sur Nick Schmaltz

Les Coyotes de l’Arizona ont acquis tard dimanche l’attaquant Nick Schmaltz des Blackhawks de Chicago en retour de Dylan Strome et Brendan Perlini.

Schmaltz, sélectionné au 20e rang au total au repêchage de 2014, a inscrit deux buts et 11 points en 23 rencontres cette saison. Il avait touché la cible 21 fois et cumulé 52 points en 78 parties l’année dernière.

Strome a quant à lui été choisi au troisième rang au total par les Coyotes en 2015. Cette saison, il a marqué trois buts et totalisé six points en 20 rencontres, tout en conservant un différentiel de -10.

Le joueur de 21 ans avait obtenu 22 buts et 53 points en 50 duels avec les Roadrunners de Tucson, dans la Ligue américaine, en 2017-2018.

Perlini en est quant à lui à une troisième saison dans la LNH. Après des campagnes de 21 et 30 points, il montre un dossier de deux filets et six points cette année.