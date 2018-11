Les Sags soutirent un point aux Cataractes

SHAWINIGAN | Après avoir réussi à provoquer la période de prolongation avec 19 secondes à faire au match, les Saguenéens de Chicoutimi ont vu les Cataractes de Shawinigan leur infliger un revers de 3-2 en tirs de barrage, dimanche après-midi, devant plus de 2600 spectateurs rassemblés au Centre Gervais Auto.

« Les Cataractes n’ont pas touché à la rondelle pendant les deux premières périodes. L’effort était là. On a vu quelques petites erreurs comme de mauvais changements, mais c’est des erreurs de jeunesse. C’est normal », a indiqué l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, qui veut voir ses canons offensifs foncer plus souvent au filet.

« Notre offensive vient de nos joueurs de rôle en ce moment. À ce point-ci de la saison, la ligue s’est renforcée, les systèmes de jeu sont meilleurs. Il faut accepter de foncer davantage au filet si on veut marquer », a-t-il mentionné.

Bourque s’attire des éloges

Auteur de son premier tour du chapeau la veille, Mavrick Bourque a poursuivi sur sa lancée en ajoutant deux autres filets à sa fiche personnelle. La jeune recrue de 16 ans des Cataractes est du même coup devenue un sérieux prétendant au titre de joueur de la semaine dans la LHJMQ.

À ce moment-ci de l’année, Bourque a déjà compté autant de buts (9) qu’un certain Anthony Beauvillier à sa première saison dans le junior majeur, mais le principal intéressé ne veut pas se comparer au joueur de centre qui évolue maintenant avec les Islanders de New York. « C’est sûr que c’est spécial de produire autant que lui à son âge. Il a fait son propre chemin, et moi, mon but, c’est de faire le mien », a-t-il déclaré.

Le héros de la soirée a d’abord déclenché une avalanche de toutous en donnant les devants aux Cataractes tard lors du premier vingt.

Les Saguenéens ont ensuite riposté quand Justin Ducharme a égalisé la marque après avoir causé un revirement dans la zone des locaux.

Bourque a de nouveau capitalisé en fin de deuxième période lorsqu’il a accepté une brillante remise de Jérémy Manseau avant de déjouer le gardien Alexis Shank.

Les Sags n’ont jamais lâché le morceau. Alors qu’ils tiraient de l’arrière 2-1 avec 19 secondes à faire au match, Jesse Sutton a ramené tout le monde à zéro en provoquant la période de prolongation, qui n’aura finalement pas été suffisante pour départager les deux équipes.

Lors de la fusillade, Anthony Imbeault et Jérémy Manseau ont uni leur effort pour aider les Cataractes à mettre la main sur les deux points à l’enjeu.

Carnet de notes

L’attaquant des Saguenéens Samuel Houde a été frappé violemment en fin de première période par Vincent Senez, qui venait à peine de quitter le banc des pénalités. L’espoir du Canadien de Montréal n’est jamais revenu dans la rencontre...