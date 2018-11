Un Goncourt qu’on a adoré

Avec ce magnifique troisième roman, qui a récemment remporté le prix Goncourt, l’écrivain français Nicolas Mathieu signe l’un des grands incontournables de l’année.

À Heillange, un bourg de l’est de la France dont l’usine, maintenant fermée, oblige bien des pères à enchaîner les boulots sans lendemain entre deux Picon-bière, rien ne va plus : alors que l’été 1992 bat son plein, il y a une pénurie de shit et sans pét’, les jeunes du coin s’emmerdent royalement. Pour tromper l’ennui, Anthony, 14 ans, traînera ainsi avec son cousin au bord du lac et en réussissant à se rendre du côté de la « plage des culs-nus », il fera la connaissance de Steph, une petite bourge déjà blasée par la vie pour laquelle il sera rapidement prêt à faire n’importe quoi... comme emprunter en douce la moto de son colérique paternel afin d’assister à une fête ayant lieu le soir même à une vingtaine de kilomètres de là.

Vers un monde meilleur ?

Découpé en quatre parties, cet excellent roman nous plongera ensuite dans la torpeur des étés 1994, 1996 et 1998. Trois étés où on verra progressivement les ados d’Heillange se transformer en adultes soucieux de ne surtout pas suivre les traces de leurs parents qui, à leurs yeux, mènent des existences tellement ternes qu’elles ne valent carrément pas la peine d’être vécues. Trois étés où on verra donc Anthony, Steph, son amie Clem et Hacine, un Marocain issu des bas quartiers, perdre peu à peu leurs belles illusions de jeunesse pour se glisser dans la dure réalité du monde d’aujourd’hui.

En soi, l’histoire est si bien menée qu’on y a été accro dès le premier chapitre. Mais ce qu’on a surtout apprécié, c’est son style. À la fois direct et imagé, il a réussi à nous enchanter dès les premières phrases.

Frissons garantis

Représailles

Photo courtoisie

Depuis Présumé innocent, l’écrivain et avocat américain Scott Turow fait vraiment partie des maîtres du thriller juridique. Ce nouveau page-turner en est d’ailleurs la preuve, et ce, qu’on soit un habitué du genre ou non (on appartient au second groupe et malgré nos nombreuses appréhensions, on a aimé !). Car en nous entraînant cette fois du côté des Balkans, on sera très vite secoué par toutes les horreurs qui y ont été perpétrées... même bien après la fin du conflit bosniaque.

À 50 ans, Bill Ten Boom a décidé d’aller s’installer à La Haye, aux Pays-Bas, pour travailler à la Cour pénale internationale, dont l’un des principaux mandats est de juger génocides et crimes de guerre. Un nouveau boulot qui l’amènera à enquêter sur un massacre qui aurait eu lieu en 2004 dans un camp de réfugiés situé à l’extérieur de Tuzla. Cette année-là, en avril, 400 Roms auraient en effet été conduits dans une grotte pour y être enfermés à jamais. Mais un homme a apparemment réussi à s’en tirer et aujourd’hui, il est prêt à raconter sous serment tout ce qu’il a vu et vécu au cours de cette nuit infernale. Un témoignage bouleversant qui obligera Bill Ten Boom à suspecter quantité d’individus, y compris certains membres des forces armées américaines.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Crime en toutes lettres

Photo courtoisie

Si on a la nostalgie des bonnes vieilles enquêtes d’Hercule Poirot, ce livre a deux grands avantages : nous offrir un agréable moment de détente et nous permettre de retrouver le célèbre détective belge, qui sera ici chargé de découvrir qui s’amuse à envoyer des lettres signées de son nom dans lesquelles quatre personnes seront accusées du même meurtre.

La symphonie du hasard – Tome 1

Photo courtoisie

Dans le premier volet de cette excellente saga familiale, on fera surtout la connaissance d’Alice Burns, une éditrice new-yorkaise qui a très tôt été marquée par la relation particulièrement toxique de ses parents. En revenant sur ses années de jeunesse, elle nous en donnera d’ailleurs un excellent aperçu. Les tomes 2 et 3 devraient suivre en avril prochain.

Woodstock live

Photo courtoisie

Le fameux festival de Woodstock va bientôt avoir 50 ans – il s’est déroulé du 15 au 18 août 1969 –, et pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’y assister, ce livre grand format abondamment illustré en relate chaque détail jour par jour et heure par heure. Une belle façon de découvrir entre autres la setlist des groupes qui ont galvanisé les foules.

Une histoire du monde en 100 objets

Photo courtoisie

Grâce à des objets de toutes sortes (comme une sculpture taillée dans une défense de mammouth, une hache en jade, une tablette d’écriture en argile fabriquée il y a un peu plus de 5000 ans, une poivrière en argent, un casque en plumes hawaïen, un service à thé victorien ou une carte de crédit émise aux Émirats arabes unis), cet ouvrage remarquable raconte l’évolution de la civilisation de façon très vivante. Un vrai coup de cœur.