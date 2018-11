Alerte de sécurité : Québec procédera à un test mercredi

QUÉBEC – Le ministère de la Sécurité publique procédera à un test du système québécois «En Alerte», mercredi, à 14 h 55, heure de l’Est.

Le message sera diffusé sur les cellulaires compatibles et connectés à des réseaux LTE, en plus d’être diffusé à la radio, à la télévision, sur le site Internet du MSP et sur les comptes Twitter et Facebook ministériels.

Bien entendu, il sera précisé qu’il s’agit d’un message d’essai et qu’il n’y a pas de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens.

«En alerte» est un système qui permet au ministère de la Sécurité publique d’alerter rapidement les Québécois lors d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente pour leur vie ou leur sécurité. Le message d’alerte fournit de l’information précieuse afin de réduire les conséquences probables et d’adopter les bons comportements selon l’évolution de la situation.