Conquis par les géants des mers

SAINT-NAZAIRE | Très impressionné par le chantier naval de Saint-Nazaire, qui fabrique les plus gros paquebots du monde, Régis Labeaume estime que cette visite, hier, lui a permis de mieux comprendre l'industrie des croisières qui ne cesse de croître à Québec.

Pendant plus de deux heures, le maire a eu droit à un tour guidé personnalisé effectué par le grand patron des Chantiers de l’Atlantique, Laurent Castaing.

Généreux de son temps, en plein dimanche alors que le chantier était quasi désert, M. Castaing a répondu à toutes les questions du maire de Québec sur la construction des géants des mers et l’industrie des croisières, dominée par une poignée de grands opérateurs comme Carnival, Royal Caribbean et MSC.

Une industrie « en montée »

Réputé pour son expertise, le chantier de Saint-Nazaire a livré en mars dernier le plus gros navire de croisières de la planète, le Symphony of the Seas. Cette ville flottante de 1,2 milliard d’euros peut accueillir 6680 passagers et 2200 membres d’équipage. Long de 362 mètres, le paquebot fait 17 mètres de plus que le Queen Mary 2, livré au même chantier en 2004.

Photo Jean-Luc Lavallée

« Ça faisait longtemps que je voulais voir ça. C’est fantastique. De toute façon, ce sont des bateaux qui, éventuellement, vont venir à Québec, alors je voulais comprendre l’industrie, puis tant qu’à passer un dimanche dans cette région-là, aussi bien aller sur le chantier », a confié le maire.

« Je n’ai jamais vu un aussi gros chantier de ma vie. C’est une industrie qui est en montée chez nous, je la comprends bien maintenant », a-t-il ajouté, emballé par sa visite du chantier et du MSC Bellissima, un navire en construction qui pourra accueillir 5700 passagers dès 2019.

Un bon contact pour le tramway

Le PDG du chantier naval a également une expertise dans le domaine ferroviaire qu’il a accepté volontiers de partager avec le maire, pour son réseau de transport collectif de 3 milliards $ de la capitale.

« Laurent, il connaît du monde qui ont bâti des tramways en France parce qu’il a travaillé chez Alstom, alors on reste en contact. Moi, j’ai commencé à faire une liste pour mon directeur de projet, il n’y a pas d’urgence, mais j’ai ramassé des noms et je vais commencer à interviewer des gens bientôt. Lui, il en connaît. »

« D’ailleurs, Systra, qu’on vient d’embaucher, il m’a dit que ce sont des gens extrêmement compétents et m’a dit qu’on a fait le meilleur choix », s’est-il réjoui.

► Grand fan de football, Régis Labeaume a visionné en direct la victoire du Rouge et Or à la Coupe Vanier dans sa chambre d’hôtel à Nantes, samedi soir, grâce à une retransmission légale du réseau SportsNet. Le maire a salué, hier, la performance du quart-arrière Hugo Richard et des entraîneurs de l’Université Laval.

Les échanges entre Québec et Saint-Nazaire vont s’intensifier

Le maire de Québec et l’adjoint du maire de Saint-Nazaire se sont entendus, hier, lors d’un dîner, pour intensifier les échanges entre les deux villes au cours des prochaines années.

Toujours en quête de main-d’œuvre, Régis Labeaume a lancé une invitation à Martin Arnout, qui est responsable des relations internationales à la Ville de Saint-Nazaire, afin de développer un nouveau partenariat pour faciliter la venue à Québec de jeunes travailleurs français.

Emballé par l’idée, ce dernier s’est engagé à plancher sur le projet dans les prochains mois pour qu’il puisse se concrétiser rapidement.

« C’est la deuxième fois que je rencontre le maire (Labeaume). Je pense qu’on a des coopérations à faire entre Saint-Nazaire et Québec. Il y a plusieurs sujets dont le numérique où vous êtes plus en pointe que nous. À partir de là, on a plein d’autres projets à imaginer ensemble, alors on va se rencontrer à nouveau, je crois, dans les prochains mois », a-t-il confié en entrevue.

Cette avancée n’aurait jamais été possible si les deux hommes ne s’étaient pas déjà rencontrés une première fois à Québec en 2016, estime M. Labeaume. « Je n’aurais pas demandé ça à Martin du premier coup. Il faut entretenir nos relations. »

Photo Jean-Luc Lavallée

Ouvrir une filiale à Québec

Le maire de Québec a également invité les jeunes pousses technologiques et les entreprises établies dans le domaine à s’établir à Québec si elles souhaitent éventuellement conquérir le marché américain. « C’est la porte d’entrée de l’Amérique », a-t-il fait valoir.

« Je pense que les jeunes ont de plus en plus envie d’aller se former ou de travailler dans d’autres pays et le Québec, c’est une très bonne entrée, je pense, étant donné les similitudes entre les deux pays et la langue », a renchéri M. Arnout.

Les projets communs entre les deux villes seront déployés avec le concours de Québec International, l’agence de développement économique de la région de Québec. Son PDG, Carl Viel, participe à la mission du maire Labeaume en sol français. Il a promis de revenir à Nantes et Saint-Nazaire en mars prochain pour faire avancer le projet. Une délégation d’entreprises de la Loire sera ensuite invitée à Québec en mai.