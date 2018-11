Cyber Monday : voici les meilleures aubaines pour économiser dès maintenant

Préférant magasiner à tête reposée, vous avez fait preuve de retenue durant le Vendredi fou?

C’est tout à votre honneur!

Maintenant que vous êtes sûr de votre liste de souhaits, profitez des grands soldes du Cyber lundi.

Que vous souhaitiez vous faire plaisir ou dénicher le cadeau parfait à l’occasion des Fêtes, il est encore temps de profiter d’aubaines alléchantes qui vous feront économiser.

Histoire d’allier l’utile à l’agréable, nous vous avons dressé la liste des offres les plus intéressantes repérées chez des détaillants de confiance.

POUR LA MAISON

Amazon

1. Les articles de cuisine chez Amazon

Le géant de la vente en ligne Amazon offre une tonne de rabais sur sa large sélection d’articles de cuisine. Préparez-vous pour la folie des Fêtes en dénichant les items qu’il vous manque à bas prix : moules à gâteaux, rouleau à pâte, emporte-pièces... Si vous rêviez de posséder le mélangeur sur socle KitchenAid, par exemple, voici l’occasion de vous en procurer un à moindre coût. Achetez en ligne.

Wayfair

2. La déco chez Wayfair

Envie d’un peu de changement? En ce Cyber lundi, le détaillant Wayfair offre jusqu’à 80% de rabais sur une sélection de meubles et d’accessoires de décoration. Achetez en ligne.

Amazon

3. Les produits Alexa chez Amazon

Alexa est la gamme d’assistants vocaux pour la maison d’Amazon. Ceux-ci peuvent accomplir une panoplie de tâches comme programmer des alarmes et des rappels, faire des recherches variées sur le web et contrôler les autres appareils intelligents de votre domicile. En bref, ce petit ajout à votre famille rendra le quotidien plus facile à vivre. Les produits Alexa sont disponibles en trois formats – il ne reste qu’à choisir le vôtre! Achetez en ligne.

Etsy

4. Etsy

Encouragez l’achat local sans casser votre petit cochon en profitant de rabais de 15% à 50% sur une sublime sélection de produits québécois! Achetez en ligne.

La Baie d'Hudson

5. HBC

La Baie d’Hudson offre des rabais incroyables sur les appareils pour la maison de Dyson! Faites votre choix parmi les humidificateurs, les aspirateurs et les ventilateurs à la fine pointe de la technologie. Achetez en ligne.

MODE POUR TOUS

Joe Fresh

6. Joe Fresh

Chez Joe Fresh, on remplit son panier tout bénéficiant de 35% de rabais avec le code CYBER35. C’est le temps de mettre la main sur votre robe des Fêtes! Achetez en ligne.

Under Armour

7. Under Armour

Équipez-vous pour les séances de gym! Avec le code CYBER30, vous pourrez ajouter jusqu’à 50% de rabais sur les vêtements et accessoires en solde en plus de profiter d’un 30$ de rabais additionnel sur chaque achat de plus de 100$, toujours sur les items soldés. Achetez en ligne.

Frank And Oak

8. Frank And Oak

L’entreprise montréalaise Frank And Oak nous surprend avec 50% de réduction sur une sélection de vêtements et d’accessoires dans ses collections pour hommes comme pour femmes. Le reste des items, lui, est offert avec un rabais de 30%. Achetez en ligne.

Matt & Nat

9. Matt & Nat

Craquez pour les sacs en cuir végétal de chez Matt & Nat en vous les procurant à 25% de rabais! Les chaussures sont elles aussi en solde. Achetez en ligne.

Mackage

10. Mackage

Magasinez votre nouveau manteau d’hiver en profitant de soldes allant jusqu’à 50%! Mackage propose un design moderne combiné à des matériaux de qualité qui vous garderont au chaud tout l’hiver. Achetez en ligne.

Pour consulter les meilleures aubaines techno du Cyber lundi en électronique, cliquez ici. Bon magasinage!