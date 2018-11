Des «gilets jaunes» créent une «délégation» officielle et publient leurs revendications

Une « délégation » de huit « communicants officiels » des « gilets jaunes » a été créée pour engager une « prise de contact sérieuse et nécessaire » avec les autorités et porter une série de revendications, annonce un communiqué publié lundi.

Après avoir consulté ses sympathisants sur Facebook, cette délégation adresse « deux propositions principales » au gouvernement: « revoir à la baisse toutes les taxes » et créer « une assemblée citoyenne » pour débattre de la transition écologique, de la « prise en compte de la voix des citoyens », de l’augmentation du pouvoir d’achat ou encore de la précarité, est-il indiqué.

« L’unique volonté est que l’ensemble de ces propositions soient soumises à un référendum populaire », ajoute le texte publié après un nouveau week-end de mobilisation et à la veille d’une intervention d’Emmanuel Macron visant à détailler et expliquer un « pacte social » d’accompagnement de la transition écologique.

Ces revendications vont de la suppression du Sénat à la baisse des charges patronales en passant par une hausse du smic et des retraites.

« Nous demandons aux représentants de l’État et du gouvernement de nous recevoir dans un délai raisonnable. À défaut de rencontre ou de propositions sérieuses lors de cet éventuel échange, les actions se poursuivront et se renforceront », préviennent-ils.

Ces huit porte-paroles, parmi lesquels figurent notamment deux des initiateurs du mouvement originaires de Seine-et-Marne Eric Drouet et Priscillia Ludosky, ne sont que des « porteurs de messages et (...) pas des leaders et des décisionnaires », précise le texte.

Interrogé sur cette initiative à l’issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a assuré être « ouvert » au dialogue tout en posant des limites. « Si les propositions reviennent à demander la dissolution de l’Assemblée nationale, la démission du président de la République (...), j’ai peur que nous ne puissions y répondre favorablement ».

L’exécutif fait face depuis une dizaine de jours à un mouvement de contestation spontané contre la hausse des prix du carburant, qui s’est progressivement élargi à une dénonciation plus globale des taxes et a donné lieu à des manifestations et des opérations de blocages à travers la France.

Une première journée de mobilisation nationale, le 17 novembre, a réuni 282 000 personnes, selon le ministère de l’Intérieur. Une deuxième, samedi, a rassemblé plus de 106 000 personnes, notamment sur les Champs-Elysées où des échauffourées ont éclaté.

La coordination des « gilets jaunes » rappelle dans son communiqué que « toutes formes de blocages complets et de violences ne sont pas représentatives du mouvement ». « Nous les condamnons fermement », ajoute-t-elle.