Déjà présente dans plus de 550 points de vente au Canada et aux États-Unis, la femme d’affaires prépare une expansion vers la France.

Son projet d’affaires, elle l’a monté en quelques semaines à peine. Elle est partie d’une idée toute simple : rassembler dans un contenant métallique des pensées inspirantes. Au total, on retrouve dans le Pot de bonheur 365 citations de Victor Hugo, Henri Ford, Ernest Hemingway, Nelson Mandela, Einstein, Gilles Vigneault, le dalaï-lama, Jacques Salomé, etc.

« Ç’a été le branle-bas de combat pour lancer la production dans le garage. La famille a été mise à contribution. Il y avait des boîtes partout dans ma maison. On était juste avant Noël et il fallait livrer. »

« J’ai cogné à la porte de huit banques qui ont toutes refusé de m’accorder une aide financière. On ne me prenait pas au sérieux avec mon idée, mais moi, j’y croyais. J’ai dû relever mes manches. »

Sur les marchés anglophones, elle offre déjà The Happiness Box, la version anglaise du Pot de bonheur, et elle lancera sous peu Around the Fire aux États-Unis.