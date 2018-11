Enfin une coupe Grey pour Pierre-Luc Caron

La troisième fois a été la bonne pour Pierre-Luc Caron. Finaliste malheureux lors des deux dernières années, Caron a enfin pu soulever la coupe Grey, dimanche à Edmonton, lors de la victoire de 27-16 des Stampeders de Calgary face au Rouge et Noir d’Ottawa.

« C’est un sentiment incroyable, a exprimé le spécialiste des longues remises des Stampeders, que nous avons joint tout juste avant le retour à Calgary. Cette victoire fait vraiment du bien après les défaites en finale de 2016 et 2017. On ne pouvait pas se permettre de perdre trois Coupe Grey en ligne. Une troisième défaite aurait fait trop mal. »

L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval a atteint la rencontre ultime à ses trois saisons dans la LCF, mais il ne l’avait jamais gagnée.

« Après deux défaites, on remet des choses en question, a-t-il avoué. Même chose sur le plan personnel où je n’avais pas connu mes meilleures parties lors des deux Coupe Grey précédentes. Il y avait de la pression, mais on a connu une bonne semaine de pratique et l’état d’esprit était bon. Je ne voulais pas le dire, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. »

belle récolte

Caron ajoute la Coupe Grey à sa collection, lui qui a gagné deux Coupe Vanier en 2012 et 2013 à ses deux premières saisons à Laval, deux Bol d’Or avec les Loups de Curé Antoine-Lebel, deux Ballon d’Argent avec les Patriotes de Vimont et un titre de la Nouvelle-Angleterre avec le Collège Kent ainsi que l’or au championnat mondial U-19 en 2012 au Texas avec l’équipe canadienne.

« Pour la Coupe Vanier, le lien était vraiment spécial avec le Rouge et Or, parce que tu gagnes avec tes chums, a-t-il souligné. Personne n’a une cenne dans ses poches et on vit tous la même réalité. Pour la Coupe Grey, la victoire est vraiment satisfaisante, parce que nous avions perdu les deux précédentes. Dans les deux cas, c’est un sentiment incroyable. »

Caron a pu savourer ces moments précieux avec ses parents, son frère David qui est le coordonnateur des unités spéciales des Ravens de Carleton et sa copine qui ont fait le voyage dans la capitale albertaine. « Le souhait le plus cher de mon père était de se faire photographier avec la coupe Grey, a-t-il confié. Je suis content d’avoir pu lui permettre de réaliser son rêve. »

Terrain glissant

Les deux équipes semblaient évoluer sur une patinoire tellement l’adhésion était mauvaise. « Je n’ai jamais joué sur un terrain aussi glissant », a précisé Caron.

Son contrat vient à expiration au terme de la présente saison, Caron pourrait regarder ailleurs, mais ça serait très surprenant qu’il teste le marché des joueurs autonomes. Il se plaît chez les Stampeders et à Calgary, et souhaite y demeurer.

Pour le demi défensif Adam Thibault qui n’était pas en uniforme, il s’agit d’une deuxième Coupe Grey après celle de 2014 à son année recrue. Ancien centre arrière des Condors de Beauce-Appalaches et du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, William Langlais a aussi savouré sa première Coupe Grey en carrière. La parade des champions aura lieu mardi.