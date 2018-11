Factures unilingues: Hydro-Québec a un devoir d’exemplarité estime la ministre Roy

Le gouvernement Legault a commandé un portrait des pratiques linguistiques des ministères et organismes de l’État et rappelle à Hydro-Québec et aux autres entités publiques qu’elles ont un devoir d’exemplarité quant à la promotion du français.

« Je trouve ça préoccupant. Le ministre Jonatan Julien, moi-même et l’ensemble des ministres on est déterminés à faire preuve d’exemplarité dans tout l’appareil gouvernemental pour le respect de la langue française », a lancé la ministre de la Culture Nathalie Roy, qui est responsable de la langue française, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Le Journal a révélé la semaine dernière qu’Hydro-Québec enverrait désormais des factures unilingues anglophones aux 400 000 consommateurs qui l’ont demandé. La société d’État a ainsi rompu avec une tradition de 25 ans où elle offrait à ces clients des documents bilingues.

Un portrait clair

« Je l’ai appris en vous lisant », a souligné Mme Roy, visiblement insatisfaite. Elle veut maintenant un portrait clair de la situation dans tout l’appareil public.

« J’ai demandé au conseil supérieur de la langue française de faire un portrait des pratiques linguistiques des ministres et des organismes du gouvernement », a-t-elle expliqué. Mme Roy a aussi donné le mandat à sa sous-ministre de sensibiliser les autres ministères à un usage accru du français.

Or, même la décision d’Hydro-Québec ne plaît pas à Mme Roy ; elle respecte la loi actuelle, a confirmé l’Office québécois de la langue française. Elle souligne toutefois que le principe de la Charte de la langue française est que le gouvernement du Québec « doit privilégier l’unilinguisme de ses activités ».

« Naturellement, il faut respecter les droits des minorités. Mais le français est notre instrument premier de cohésion », a-t-elle ajouté.

La nouvelle politique de facturation d’Hydro-Québec a soulevé plusieurs critiques. Le Mouvement Québec français et le Parti québécois l’ont entre autres dénoncée.