Harry Potter en mode symphonique

Avec Noël qui approche à grands pas, le temps des sorties en famille se précise. Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, notre gentil sorcier et ses amis seront en mode symphonique. Depuis plusieurs années, nous suivons ce phénomène qui combine un orchestre de 85 musiciens avec la projection du film sur écran géant et en haute définition, comme il se doit. Bien avant l’ouverture des portes, les gentils parents accompagnent les sosies de Harry, Hermione et le gardien bienveillant Agrid.

La Coupe de feu



Pour cette nouvelle édition, vous pourrez voir certainement voir la plus « tripative » des aventures du jeune sorcier, puisqu’il s’agit de La coupe de feu. Si tout le monde reconnait aisément le thème de John Williams,

la musique naitra sous la plume de Patrick Doyle (Eragon, la dernière Légion, La planète des singes, Indochine).

Croyez-en votre blogueur, c’est toute une expérience. Sur scène, les musiciens suivent attentivement le chef d’orchestre et nous pouvons aisément comprendre, pourquoi la musique, fait partie intégrante d’un opus remarquable.

En deux fois, quatre-vingts minutes avec un entracte de 15 minutes, votre soirée sera magique. À 19 h 30.