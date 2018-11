Karl Alzner soumis au ballottage par le Canadien

MONTRÉAL | Marc Bergevin a souvent dit que les pires contrats se donnaient le 1er juillet. Karl Alzner s’inscrit dans cette définition.

Le 1er juillet 2017, Alzner a écrit son nom au bas d’un pacte de 5 ans et 23,125 millions (4,625 millions) avec le Canadien. Un peu plus de 16 mois plus tard, Bergevin a placé le nom d’Alzner au ballottage dans l’espoir de se départir de cette très lourde entente.

Il faudrait toutefois un miracle pour que l’un des 30 autres DG de la LNH décide de le réclamer d’ici mardi à midi.

Avec le retour de Shea Weber, le CH se retrouvait avec neuf défenseurs en santé. Alzner a ainsi écopé pour le surplus de défenseurs.

Dès le premier match de la saison, Claude Julien avait affiché ses couleurs avec l’ancien défenseur des Capitals de Washington en le plaçant dans les gradins pour la visite à Toronto. Âgé de 30 ans, Alzner a participé à seulement huit rencontres cette saison. Il a regardé 16 fois ses coéquipiers de la passerelle de presse.

À la veille du match contre les Hurricanes de la Caroline, Weber s’entraînait avec David Schlemko au sein du premier duo. Brett Kulak avait encore un poste parmi les six premiers, alors que Xavier Ouellet et Mike Reilly étaient les deux hommes en trop.