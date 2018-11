Le Pignon Bleu et le Hilton Québec

Une maison en pain d’épices grandeur nature sera érigée dans le grand hall de l’hôtel Hilton Québec pendant toute la période des Fêtes.

Ainsi, du 5 décembre au 6 janvier les voyageurs séjournant au Hilton Québec ainsi que de nombreux passants de la grande région de Québec pourront admirer cette création festive, réalisée en collaboration avec le maître pâtissier Jean-Luc Piquemal, et effectuer un don au Pignon Bleu, organisme communautaire œuvrant auprès des enfants de 0 à 12 ans, des familles et des personnes sans emploi de la Ville de Québec.

Fondation Cap Diamant

Des gens qui ont à cœur la cause des aînés dans le contexte de vulnérabilité et d’isolement ont participé, le 14 novembre dernier, à la soirée-bénéfice de la Fondation Cap Diamant, qui mettait en vedette, au Palais Montcalm, le chanteur Bruno Pelletier et la pianiste Julie Lamontagne. L’activité, jumelée à un cocktail et un encan silencieux Mike a permis d’amasser 135 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Jocelyn Thémens, consultant chez BNP Performance Philanthropique, André Fortier, vice-président du CA de la Fondation Cap Diamant, Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, et Jean-Louis Bazin, président du CA de la Fondation Cap Diamant, dont la devise est : Vieillir chez soi mieux et plus longtemps.

La Cardinal Taschereau

Marco Vachon, du Resto-Pub DIX 93 de Sainte-Marie (Beauce), et Paul Poulin, du RestoPub Dix 93 et de la Ferme brassicole Frampton Brasse, ont reçu récemment les représentants de la presse, leurs amis ainsi que leurs partenaires lors du lancement de La Cardinal Taschereau, la nouvelle bière de la microbrasserie. La Cardinal Taschereau porte son nom en l’honneur d’Elzéar Alexandre Taschereau, fier Beauceron qui a vécu au 19e siècle et qui fut ordonné cardinal par le Pape Léon XIII en 1886. De gauche à droite, sur la photo : Paul Poulin, Frampton Brasse, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, Gilbert Poulin, maître brasseur Frampton Brasse, Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie et Marco Vachon du Resto-Pub DIX 93.

À l’OTQ

Bonne chance à Simon Marinier (photo) qui entre en fonction aujourd’hui à titre de directeur par intérim de la Division ventes et partenariats de l’Office du tourisme de Québec (OTQ). Simon a une forte expérience en gestion hôtelière/touristique alors qu’il a occupé de nombreux postes de gestionnaire au cours de sa carrière, notamment à l’Auberge Fort-Prével et au Gîte du Mont-Albert à titre de directeur général, et tout dernièrement au Best Western Aristocrate à titre de directeur général adjoint.

Nouveau DG au MNBAQ

Bravo à Jean-Luc Murray (photo) qui a été nommé à titre de directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). M. Murray était jusqu’à tout récemment directeur de la programmation au Musée de la civilisation et a occupé des postes de direction de l’éducation pour la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ainsi que pour le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Il a également assuré la direction du Musée régional de Charlevoix. Il entre en fonction aujourd’hui.

Anniversaires

Jean-Yves Germain (photo), coprésident du Groupe Germain (hôtels), 62 ans... David Veilleux, 1er Québécois à participer au Tour de France, 31 ans... Patrice Lauzon, athlète de patinage artistique avec Marie-France Dubreuil, 42 ans... Myriam Ségal, animatrice week-end au FM 93 de Québec, 62 ans... Luc Senay, comédien, acteur et animateur, 60 ans... René Pothier, animateur et journaliste sportif retraité de Radio-Canada, 69 ans... Tina Turner, chanteuse américaine, 79 ans.

Disparus

Le 26 novembre 2017. Patrick Bourgeois (photo), 55 ans, auteur-compositeur-interprète, aussi musicien et chanteur des BB... 2016. Fraser Martin, 77 ans, juge qui a siégé pendant plus de 30 ans à la Cour supérieure du Québec... 2015. Jean Corti, 86 ans, accordéoniste français qui a joué aux côtés de Jacques Brel... 2014. Gilles Tremblay, 75 ans, ex-ailier gauche du Canadien (9 saisons) et analyste pendant plus de 25 ans à la Soirée du hockey.