Le prix de l'essence à son plus bas au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le prix de l'essence a atteint son plus bas niveau de l'année au Saguenay–Lac-Saint-Jean alors que le litre se détaillait à 108,4 cents lundi dans la région.

En une semaine, le prix du litre d'essence a baissé de neuf cents dans plusieurs stations-service.

Selon le CAA-Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean était lundi la quatrième région au Québec où le prix de l'essence est le plus bas avec un prix moyen à la pompe de 110.2 cents. Seuls les détaillants de l'Outaouais (105.9 cents), du Centre-du-Québec (107.9 cents) et de Chaudière-Appalaches (109.4 cents) affichaient un prix moyen plus bas.

Le prix réaliste à la pompe devrait être à 112.8 cents.

À 108,4 cents le litre, c'est une bonne affaire, dit le CAA-Québec, mais la méfiance envers les pétrolières persiste.

«On ne peut pas dire que c'est une aubaine, estime le conseiller en communication du CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin. Les pétrolières ne nous font pas de cadeau, mais ça fait quand même longtemps que nous n’avons pas vu des prix avantageux comme ça.»

Le coût d'acquisition du litre serait à 1,03 $ au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les pétrolières joueraient donc sur leur marge de profit pour réduire les prix.

«Les profits bruts des stations-service sont moins élevés que par les années passées», a expliqué M. Fortin.

Mais pour les clients qui achètent du diesel, la tendance est moins intéressante. Le litre est presque 23 cents plus chers que l'essence.

«Le diesel en hiver est plus en demande. Ç’a créé une pression sur l'offre. Les prix sont en hausse», a expliqué M. Fortin.

Le CAA-Québec croit que les prix de l'essence vont continuer de baisser dans les prochains jours.