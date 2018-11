Cyber Monday: 5 incroyables aubaines techno pour le geek dans votre vie

On connaît tous cette personne qui tripe techno. Celle qui ne se sent pas vraiment elle-même sans ses outils électroniques.

Et parce qu’on a votre bonheur (et votre portefeuille!) à cœur, on est parti en mission pour vous dénicher une sélection des meilleurs deals techno du Cyber lundi.

Grâce à nous, vous pourrez faire plaisir à l’Inspecteur Gadget dans votre famille avec le colifichet secrètement convoité.

1. Appareil photo numérique D5300 de Nikon

Amazon

Il s’agit du premier modèle de la nouvelle génération d’appareils signés Nikon. Le D5300 offre une résolution exceptionnelle et un capteur d’images de 24,2 mégapixels. Son boîtier est compact et ergonomique, en plus d’être doté d’un écran ACL orientable de très grande taille. Vous pourrez profiter de sa connexion Wifi intégrée pour partager les photos vers votre téléphone intelligent. Une chose est sûre, ses fonctions dernier cri feront jubiler le photographe que vous souhaitez gâter!

Appareil photo numérique D5300 de Nikon, 654,04$ au lieu de 699$. Achetez en ligne.

2. SmartHalo

SmartHalo

Les Montréalais SmartHalo vous offrent 25% de rabais et la livraison gratuite sur LE gadget vélo de l’année. L’invention locale promet de simplifier le quotidien des cyclistes en se connectant à leur téléphone, permettant ainsi une navigation intelligente, une alarme antivol et une lumière nocturne automatique.

SmartHalo, 149$ au lieu de 199$. Achetez en ligne.

3. Réveille-matin avec simulation du lever du soleil de Philips

Amazon

Ce réveille-matin améliora la qualité de votre sommeil. En effet, ce modèle offre une douce solution de rechange aux sombres matins d’hiver. Plutôt que d’opter pour un réveil stressant au son de votre téléphone, cette lumière simule le lever du soleil par sa gradation de couleurs naturelles. Finis les sursauts et l’impression de s’être levé du mauvais pied grâce à ce réveille-matin à lumière progressive de Philips!

Réveille-matin de Philips, 109,99$ au lieu de 179,99$. Achetez en ligne.

4. Haut-parleur Bluetooth portatif à l’épreuve de l’eau Wonderboom de Ultimate Ears

Amazon

Imaginez un instant le nombre d’amis que vous vous ferez en voyage, au bord de la piscine, avec cet objet! Malgré sa petite taille et sa légèreté, cette enceinte offre un son étonnamment puissant. Elle possède une autonomie de 10 heures, pour une ambiance musicale ininterrompue, de jour comme de nuit. Il s’agit là du cadeau parfait pour les mélomanes qui ont la bougeotte.

Haut-parleur Bluetooth portatif à l’épreuve de l’eau Wonderboom de Ultimate Ears, 79,99$ au lieu de 129,99$. Achetez en ligne.

5. Drone de LiteHawk

La Baie d'Hudson

Quoiqu’ambitieux, ce cadeau de Noël promet de créer l’engouement! Ce modèle de drone à vue subjective permet de visualiser et d’enregistrer des vidéos de haute définition en temps réel. Vous pourrez profiter de la diffusion en direct à partir de l’écran vers un transmetteur manuel, et ce, sans l’aide d’une application ou d’un téléphone intelligent. En magasinant ce drone chez La Baie, vous recevez 25$ de rabais additionnel sur tout achat de 175$ et plus avec le code promo CYBER.

Drone de LiteHawk, 239,99 au lieu de 299,99$. Achetez en ligne.

Faites vite, ça ne dure que quelques heures!

Pour d’autres aubaines moins technos – mais tout aussi alléchantes –, consultez notre liste des détaillants qui participent au Cyber Monday.