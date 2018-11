Pascal : Des paroles fort sages

La chronique facile à écrire est évidente : Jean Pascal n’a plus rien à prouver sur la scène locale et internationale. On sait qu’il est courageux, qu’il a été capable de se préparer pour un dixième combat de championnat mondial et qu’il a résisté pendant 12 rounds devant Dmitry Bivol.

La chronique encore plus facile découle du préambule. Jean Pascal a fait la démonstration qu’à 36 ans, il ne peut plus gagner contre l’élite mondiale. Non seulement il ne peut plus gagner, mais, en fait, il n’a plus les ressources pour inquiéter les meilleurs au monde.

La conclusion semble aller de soi : Pascal devrait prendre une vraie retraite pendant qu’il est encore en santé et que l’usure des combats en trop ne paraît pas encore.

De toute façon, sa place dans l’histoire du sport au pays et au Québec est assurée. Mieux, il va faire partie des légendes de la boxe.

Donc, Jean, accroche donc tes gants.

L’ADRÉNALINE ET L’ARGENT

Mais qui suis-je pour donner ce genre de conseil ? Dans la vie, faudrait-il commencer à se bercer dès qu’on a atteint un sommet ? Tant qu’à ça, j’aurais dû prendre ma retraite après les Jeux de Moscou en 1980. Jamais plus, les circonstances ne m’auront permis d’avoir pareil buffet à histoires dans toute ma carrière. Et j’ai des amis chirurgiens qui auraient dû prendre leur retraite après avoir réussi des premières fulgurations cardiaques extraordinaires. Et Luc Dionne aurait dû arrêter d’écrire après Omerta. Comment battre Omerta ?

Voyez-vous, il n’y avait plus de KGB et de Lada, mais mon dernier séjour à Moscou comptait son plein de textes qui valaient la peine d’être écrits pour les lecteurs. Et j’ai tripé autant qu’il y a 38 ans. J’ai des amis qui se promènent avec des cœurs qui battent comme des neufs parce que les chirurgiens adorent toujours pratiquer leur métier. Et Luc Dionne écrit District 31. La vie continue. La vie doit continuer.

C’est pour ça que Jean Pascal sera le seul à prendre sa décision. Il a le droit de chercher encore la fabuleuse poussée d’adrénaline qui le nourrit quand il monte sur un ring, même contre Steve Bossé. Et il a encore le droit de gagner un beau demi-million par année en se battant pendant une vingtaine de rounds.

C’est son droit. Ce ne sont pas encore les groupes de bien-pensants qui mènent toutes les vies au Québec. Certains hommes ont encore le droit de décider.

LE DANGER DE DEVENIR UN « ESCALIER »

Cela dit, il y a quand même un danger réel. Dmitry Bivol a choisi Jean Pascal parce que Pascal avait encore un nom, une réputation et qu’il n’était pas très dangereux. Il s’en est servi comme d’un « escalier » pour atteindre un autre niveau.

Ça risque d’arriver plus souvent à l’avenir. Le problème, c’est que ce ne sont plus les champions qui vont inviter Pascal dans le ring, ce seront de jeunes lions affamés qui voudront se bâtir une réputation. Jean devrait pouvoir se faire une couple de cent mille pendant un an ou deux, mais les bourses vont diminuer à mesure que les risques vont augmenter.

Stéphan Larouche m’a dit, il y a deux ans, que jamais il n’accepterait que Jean Pascal ne devienne un simple faire-valoir pour des jeunes vedettes montantes.

Lui aussi arrive à un carrefour...

Ceux qui aiment sincèrement Pascal vont lui parler. Mais c’est lui qui va décider.

« This it it ! », qu’il nous avait dit à Miami.

« That’s it ! », avait-il ajouté.

C’étaient des paroles fort sages.

Les diamants bruts de Rimouski

Éric Boucher, le président de l’Océanic, était épuisé, mais euphorique quand il s’est réveillé sur l’heure du lunch, hier midi.

Le succès du gala de boxe à Rimouski a été époustouflant. C’était la première fois en plus de cinquante ans qu’on organisait un vrai gala dans le Bas-Saint-Laurent : « Les gens venaient me remercier en quittant. Ils avaient les yeux brillants et voulaient s’assurer qu’on recommencerait l’an prochain », dit M. Boucher.

Le reportage à TVA Sports était impeccable et de loin supérieur à ce qu’Indigo nous a offert en reprenant les images de HBO, même si Jacques Thériault a été égal à lui-même, c’est-à-dire excellent.

À Rimouski, le jeune Nicolas Martineau a été impeccable et enthousiaste, avec Bernard Barré à ses côtés.

DES DIAMANTS BRUTS

Le clou de la soirée a été la performance explosive des diamants bruts d’Eye of the Tiger Management.

Sadriddin Akhmedov a une étiquette étampée dans le front. Combat de championnat mondial d’ici trois ans. Même chose pour Steven Butler, qui a atteint l’étape de se mesurer aux grosses pointures s’il veut progresser.

Quant au géant Arslanbek Makhmudov, ça va devenir très compliqué de lui trouver des adversaires. Il est terrifiant.

KIM CHEZ LES MEILLEURES

Photo Le Journal de Québec, Didier Debusschère

Kim Clavel a maintenant atteint le niveau mondial. Si vous aimez la boxe féminine, vous aurez une future aspirante à un titre mondial d’ici un an.

Quant au doc Mailloux, il a battu le record de Justin Sinclair en posant pour plus de cent « selfies » entre les combats.

Une saprée belle soirée. Une saprée belle ville. Du sapré beau monde.