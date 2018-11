Québecor acquiert MP3 Disques

Québecor a fait l’acquisition de MP3 Disques, le label de Mario Pelchat, lundi.

MP3 Disques s’ajoute ainsi aux deux autres labels déjà détenus par Québecor, Musicor et Ste-4 Musique.

L’entreprise fondée par Mario Pelchat en 2004 se consacre à la production de disques et de spectacles et à l’édition musicale, et a propulsé les projets à succès de 2 Frères, Paul Daraîche, Christian Marc Gendron, Sweet People, Nadja et Natasha St-Pier, entre autres.

Mario Pelchat demeurera le directeur général de MP3 Disques, et la boîte conservera «son identité, son savoir-faire et son expertise», a assuré Québecor.

«Au fil des ans, Mario Pelchat a su se démarquer en tant qu'artiste, entrepreneur et producteur d'exception, a souligné Anne Vivien, vice-présidente exécutive, Développement musique de Québecor. Il a su créer des relations de grande confiance avec ses artistes, qui lui reconnaissent un instinct très sûr et un talent de directeur artistique unique. C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que mon équipe et moi entamons officiellement notre collaboration avec lui.»

«Il y a longtemps que l'idée de travailler en collaboration avec une équipe solide me faisait envie, pour développer des projets d'envergure et les amener encore plus loin. Je suis ravi d'avoir trouvé, en Anne Vivien et son équipe, des alliés de taille qui partagent mon amour de la musique. En prenant en charge l'aspect administratif de la production de disques et de spectacles de MP3 Disques, Québecor et son secteur Musique m'offrent la possibilité de me concentrer davantage sur la création, l'aspect de ma profession qui me passionne le plus», a pour sa part expliqué Mario Pelchat.

«L'arrivée de MP3 Disques au sein du secteur Musique de Québecor est une excellente nouvelle! Cela nous permettra de renforcer encore davantage notre pôle de création en musique ainsi que la production de spectacles, et ce, pour le bénéfice des artistes et le rayonnement de la musique québécoise», a ajouté Martin Tremblay, chef de l'exploitation de Québecor Groupe Sports et divertissement.