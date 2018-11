Voici quel cadeau de Noël offrir à vos proches selon leur signe astrologique

Si vous ne savez pas quoi offrir à votre amie, votre soeur ou votre collègue préférée, voici le guide de cadeaux à consulter selon le signe astrologique.

Parce qu'on s'entend que votre amie Scorpion et celle qui est Vierge ne veulent pas le même type de cadeau!

Bélier - Une expérience

Les Bélier sont des gens déterminés et ambitieux, qui en font même parfois un peu trop. Du genre à travailler 60 heures par semaine, sans parler du week-end. Du genre à prendre des cours de mandarin le soir et à jouer au ultimate frisbee à temps perdu.

Parce qu’ils ont souvent plusieurs passions en même temps, c’est mieux d’opter pour une expérience plutôt qu’un objet. Ils seront comblés si vous leur proposez un week-end au chalet.

Taureau - Du beau, mais pratique

Les Taureau apprécient tout ce qui est pratico-pratique et tout ce qui est beau aussi. Ils aiment s’entourer d’objets qui satisfont leur sens de l’esthétique, mais cela doit quand même servir à quelque chose d'utile.

De beaux cahiers, des crayons ou un calendrier mural design: c’est le genre de cadeaux qui feront plaisir au Taureau.

Gémeaux - Les plaisirs de la vie

Les Gémeaux sont de grands épicuriens. Ils peuvent autant apprécier les plaisirs sensuels que ceux plus intellectuels. Très ouverts d’esprit, ils recherchent activement les nouvelles expériences.

Puisque vous avez déjà «booké» votre week-end au chalet avec votre amie Bélier, offrez un abonnement au Gémeaux dans votre vie. Le magazine Dinette parle de bouffe, d’aventures et d’expériences, ce qui comblera la curiosité du Gémeaux.

www.dinettemagazine.com

Cancer - Un cadeau personnalisé

Les Cancer ont tendance à être assez sensibles. Ils sont du genre à fixer le plafond la nuit en pensant à leur «crush» de troisième année du primaire et à se demander où ils sont aujourd’hui.

Comme Ariana Grande est Cancer et est très proche de ses émotions, on aime beaucoup cet étui pour iPhone Thank U, Next.

www.etsy.com

Lion - Un accessoire qui «punch»

Lion un jour, Lion toujours. Ok, ça ne veut rien dire, mais les Lion aiment être le centre de l’attention, alors quoi de mieux pour lancer la conversation qu’un chandail avec un message dessus.

Allez-y avec celui qui vous fait le plus penser à votre Lion préférée, comme le «Nineteen Ninety Something» de Easy Lover Club avec notre préf Noemie Lacerte.

www.easyloverclub.com - À noter que les t-shirts seront disponibles en quantités limitées à partir du 29 novembre et deux nouveaux designs arriveront sur le site le 6 décembre. Restez à l'affût!

Vierge - Un peu de «self-care»

Les Vierge sont presque le contraire des Lion. Être sous le «spotlight», ça ne les intéresse pas trop. Les cadeaux superflus et inutiles, non plus.

Et puisque les Vierge ne sont pas non plus très à l’aise de demander exactement ce qu’elles aimeraient avoir comme cadeau, il faut opter pour une valeur sûre. Un facial chez Dermalogica, par exemple, c’est le genre de luxe qu’une Vierge n’ose pas se payer, mais qu’elle appréciera assurément!

www.dermalogica.ca

Balance - Une activité intellectuelle

Votre amie Balance, c’est probablement la personne avec qui vous allez aux ouvertures de galeries d'art ou celle qui vous accompagne dans un concert pour voir un groupe émergent que personne ne connaît. Les Balance sont intellectuelles et raffinées.

Pourquoi pas leur offrir un abonnement au musée! C’est l’activité sophistiquée par excellence et avec un peu de chance, votre amie vous invitera!

Scorpion - Un élément sexy

Les Scorpion sont de véritables aimants. Les gens sont tout de suite attirés vers eux, parce qu’ils sont passionnés, émotifs et mystérieux.

Pour explorer leur côté sensuel et attirant, la lingerie est idéale. Que ce soit une version pratique ou plutôt sexy, votre amie Scorpion sera très contente.

www.blushlingerie.com

Sagittaire - Voyager chez soi

Les Sagittaire sont les grands aventuriers du Zodiaque. Libres, toujours willing d’essayer quelque chose de nouveau et remplis d’énergie, ils sont impossibles à arrêter!

Puisqu'offrir un voyage n’est pas pour tous les budgets, un livre de voyage est parfait! Celui de Guillaume Sans Destination raconte des anecdotes incroyables qui feront rêver tous les Sagittaire.

www.leslibraires.ca

Capricorne - Du cocooning en bouteille

Les Capricorne sont plutôt terre à terre et travaillants. Ce ne sont pas le genre de personne à prendre beaucoup de temps pour eux, alors il faut parfois les forcer!

Sans faire couler un bain à votre amie et la forcer à le prendre, vous pouvez lui offrir des produits naturels et calmants. Vous allez l’inspirer à relaxer et prendre soim d'elle. Et c’est mérité!

www.maisonlavande.ca

Verseau - Quelque chose qui sort de l'ordinaire

Les Verseau sont originaux et ouverts d'esprit. Ils veulent aider, apprendre et découvrir. Grâce à leur grande ouverture au monde, ils sont plus susceptibles à être intéressés par l’astrologie, la méditation et la santé en général.

Pensez leur offrir un cristal, de l’encens, une chandelle pour relaxer ou n’importe quel autre élément holistique pour le bien-être.

www.charme-et-sortilege.com

Poissons - De quoi nourrir la créativité

La créativité du Poissons rend les gens de ce signe sensibles aux arts. Si votre amie n’a pas encore trouvé son médium d’expression artistique, c’est peut-être l’occasion parfaite de lui offrir des pinceaux, crayons ou de l’aquarelle.

Lâchez-vous lousse, elle saura quoi faire avec n'importe quoi!

