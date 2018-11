Ron Hextall congédié par les Flyers

Le règne de Ron Hextall à Philadelphie est terminé. Les Flyers ont congédié leur directeur général lundi matin.

«Les Flyers ont décidé de relever Ron Hextall de ses fonctions de vice-président exécutif et de directeur général», a annoncé le président des Flyers, Paul Holmgren, dans un communiqué.

«Nous remercions Ron pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe, mais il est devenu clair que nous ne partageons plus la même vision concernant la direction de l’organisation, a-t-il ajouté. En raison de ces divergences, nous considérons qu’il était préférable d’effectuer un changement. Le processus d’embauche d’un nouveau directeur général a déjà été enclenché et nous espérons qu’il sera complété le plus tôt possible.»

Avant les matchs de lundi, les Flyers occupaient l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine. Ils ont perdu cinq de leurs six dernières parties.