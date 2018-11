Un 100e but pour Jonathan Huberdeau

Avec son 100e but en carrière, le Québécois Jonathan Huberdeau a créé l’égalité tard en troisième période et les Panthers de la Floride l’ont finalement emporté au compte de 4 à 3 en prolongation face aux Devils du New Jersey, lundi à Sunrise.

Huberdeau s’est ensuite fait complice du filet victorieux de Mike Hoffman lors de la période supplémentaire. L’attaquant originaire de Saint-Jérôme a finalement conclu la soirée avec trois points. Il compte ainsi 289 points en 407 matchs en carrière.

Les Panthers ont ainsi effacé des déficits de 2 à 0 et de 3 à 2 pour l’emporter. Aleksander Barkov et Jared McCann ont été les autres buteurs de la formation floridienne. James Reimer a bloqué 29 des 32 rondelles dirigées vers lui.

Keith Kinkaid, qui a été mis à l’épreuve à 34 reprises, a malgré tout évité la défaite en temps réglementaire lors d’un sixième match consécutif. Il montre une fiche de 3-0-3 lors de cette séquence.

Miles Wood, Blake Coleman et Jesper Bratt ont touché la cible pour les visiteurs. Taylor Hall a récolté une 300e passe décisive en 552 matchs en carrière.

Une défaite de plus pour les Sénateurs

Les Rangers ont inscrit deux buts en troisième période à New York pour l’emporter au compte de 4 à 2 face aux Sénateurs d’Ottawa, qui subissaient une quatrième défaite de suite.

Lias Andersson et Chris Kreider ont enfilé l’aiguille au troisième tiers. Marc Staal a été le premier buteur de l’équipe new-yorkaise. Henrik Lundqvist a cédé deux fois sur 31 tirs, chaque fois face à Mark Stone.

Craig Anderson a quant à lui empêcher 29 rondelles de traverser la ligne des buts. Mika Zibanejad a marqué dans un filet désert.

Dubois aide les Jackets

Pierre-Luc Dubois a réussi un doublé dans une victoire de 7 à 5 des Blue Jackets de Columbus face aux Red Wings, à Detroit.

Josh Anderson, Artemi Panarin, Markus Nutivaara, Boone Jenner et Seth Jones ont aussi fait scintiller la lumière rouge, tandis que Sergei Bobrovsky a réalisé 27 arrêts.

Menés à un certain moment par quatre buts, les Red Wings ont réduit l’écart pour montrer un déficit d’un seul filet en fin de rencontre. Le Québécois Anthony Mantha a été l’auteur de deux filets dans cette remontée.

Gustav Nyquist, Mike Green et Dennis Cholowski ont également inscrit leur nom à la feuille de pointage pour les Red Wings.

Cam Atkinson n’a pas été en mesure de prolonger sa série de duels avec au moins un but. Elle s’est ainsi arrêtée à sept rencontres.