Un professeur de musique a fait 10 victimes

JOLIETTE | Des victimes d’un ex-professeur de musique coupable de crimes sexuels sur 10 filles, dont 9 mineures, ont témoigné lundi des séquelles de ses agressions.

Entre 1974 et 2014, Jacques Taillefer a commis des actes d’agression sexuelle, de contact sexuel, d’incitation à des con­tacts sexuels, de grossière indécence et d’attentat à la pudeur. Certaines victimes suivianet ses cours de musique.

La plus jeune avait 7 ans. C’est une filette âgée de 10 ans qui l’a dénoncé en premier, en 2014. D’autres ont témoigné lundi devant le juge Jean Roy lors des représentations sur sentence au palais de justice de Joliette.

Peur des hommes

La première qui a dénoncé Taillefer a raconté être hantée par les images de l’agression et craindre les hommes « et surtout ceux aux cheveux blancs ».

« Je ne peux pas m’empêcher de m’automutiler et deux fois j’ai tenté de me suicider », a-t-elle dit.

Le père de l’adolescente a raconté l’anxiété qu’il vit depuis les évènements. « On a surprotégé notre fille, on l’a empêchée de s’amuser dehors avec ses amis de peur des représailles de M. Taillefer. Et à vouloir trop protéger notre fille, on a négligé nos autres enfants. »

Une autre victime, âgée de 44 ans, a témoigné du sentiment de culpabilité qui l’a envahie lorsqu’elle a appris que Jacques Taillefer avait fait d’autres victimes après elle.

« Si je l’avais dénoncé à l’époque, j’aurais peut-être pu empêcher qu’il fasse d’autres victimes. J’ai seulement pensé à sauver ma peau. »

La sentence sera rendue dans les prochains jours.