Un projet de permis en ligne trois fois plus cher que prévu

« J’aurais voulu que ce soit plus rapide. On a eu des problèmes techniques, c’est une question de logiciel. Cette promesse va bientôt se réaliser, mais j’aurais aimé ça qu’elle soit prête », a déclaré M me Plante le jour du premier anniversaire de son administration, au début novembre.

Or, un an plus tard, non seulement le service n’est-il pas offert, mais les investissements pour le mettre en place ont ralenti. Des 940 000 $ qui devaient y être investis en 2018, seulement 543 000 $ le seront.