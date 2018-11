[VIDÉO] Voici la pétition déposée à l’Assemblée nationale qui a récolté le plus de signatures... et celle qui en a eu le moins!

À la veille de la rentrée parlementaire, la Zone AssNat a découvert qu’il était possible de classer les pétitions déposées à l’Assemblée nationale par le nombre de signataires.

On peut donc facilement, sur le site web de l’Assemblée nationale, voir la pétition qui a été la plus populaire en terme de signatures et une autre... qui semble carrément avoir passé sous le radar de plusieurs personnes, voire la quasi-totalité de la population, lors de la dernière législature (41e).

202 860 signatures

Celle qui avait récolté le plus de signataires a été déposée le 16 mars 2016 par l’ex-député péquiste Sylvain Pagé. Elle en comptait 202 860. C’était pour demander au gouvernement «d’annuler les compressions annoncées en 2015-2016 et 2016-2017 et de s’engager à promouvoir l’égalité des chances en réinvestissant dans les services de garde éducatifs de qualité».

Malgré ce nombre de signatures considérable, le gouvernement n’a pas annulé ces dites compressions. Sébastien Proulx a cependant répondu en défendant les mesures du gouvernement.

2 signatures

Celle qui avait le moins de signataires a été déposée le 5 décembre 2014 par la caquiste Lise Lavallée, députée de Repentigny. Elle a récolté... deux signatures! La pétition souhaitait voir le gouvernement réaliser une nouvelle étude de caractérisation sur un site pour la construction d’une nouvelle école primaire dans le comté de la députée.

Il semble que deux signataires étaient assez pour faire changer les choses. Le 20 janvier 2015, la Ville de Repentigny a finalement rendu disponible un terrain à la Commission scolaire des Affluents pour la construction d’une école primaire.

Peut-être que la pétition sur le même sujet comptant 514 signatures et qui a été déposée à la Ville de Repentigny le 11 septembre 2014 y est pour quelque chose, mais bon, ce n’est pas ça l’important!

Le processus d’une pétition

Lorsqu’il accepte de déposer une pétition, le député ne connaît pas nécessairement le nombre de signataires.

Dans le cas d’une pétition électronique sur le site web de l’Assemblée nationale, le député accepte premièrement de déposer la pétition à la demande d’un citoyen et il transmet ensuite un avis au secrétaire général de l’Assemblée, où il fait part de son intention de présenter une pétition électronique.

Ensuite, le président de l’Assemblée décide de la recevabilité de la pétition dans les 7 jours suivant la réception de cet avis.

Si la pétition est jugée recevable, elle est affichée sur le site de l’Assemblée pendant une période d’une semaine à trois mois. Le député responsable doit présenter la pétition au cours d’une des trois séances de l’Assemblée suivant la date de fin de la période de signature.

Pour une pétition papier, il est possible que la collecte des signatures ait précédé l’étape de trouver un député qui accepte de présenter la pétition.

Pour plus d’informations concernant les pétitions à l’Assemblée nationale, cliquez ici.