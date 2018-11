20 accessoires qui font le look

Pour suivre la tendance, nul besoin de dépenser une fortune ou de changer toute la garde-robe. Un seul accessoire peut complètement renouveler votre look et le remettre au goût du jour.

Je vous conseille plutôt d’investir dans des pièces de base de qualité et de vous en servir comme toile de fond pour créer des looks à l’infini grâce aux accessoires. Cela vous donne aussi l’occasion d’apprivoiser certaines tendances qui sont parfois difficiles à adopter comme, par exemple, l’imprimé animalier.

En créant votre look à partir d’un accessoire, il devient plus facile de respecter votre budget puisqu’il y en a de tous les prix sur le marché. Bien sûr, il y a toujours le vrai ou le faux qui fait une différence pour le prix d’un bijou, il faut donc estimer si la tendance sera éphémère où s’il s’agit d’un accessoire intemporel. Les accessoires classiques étole de fourrure, montre métallique, perles et pierres précieuses valent souvent la dépense, car ils sont indémodables.

« Trop, c’est comme pas assez »

Évitez de surcharger votre look avec trop d’accessoires. Privilégiez seulement un accessoire sur lequel sera mis l’accent. Règle générale, vos accessoires ne devraient pas se toucher entre eux ; les longues boucles d’oreilles ne devraient pas être portées avec un collier au ras du cou ; un long collier ne devrait pas plus toucher la ceinture. Enfin, ne portez pas plus de deux accessoires de la même couleur et sachez que le port du soulier et du sac à main de la même teinte n’est plus considéré comme un faux pas.

Créer de nouveaux looks avec les accessoires peut devenir amusant et vous permettre de créer votre propre style. OSEZ ! Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie Photo courtoisie

On en parle Photo courtoisie

Lutter avec style

Si ce n’est déjà fait, procurez-vous votre nœud papillon, une création de Philippe Dubuc et une collaboration avec Maripier Morin, afin de participer à la campagne contre le cancer de la prostate, qui touche 4600 hommes au Québec chaque année. Un beau cadeau unisexe à partir de 35 $ sur novembre.ca et plusieurs détaillants, dont Simons, Ernest, Centre du Rasoir, Greiche & Scaff et Philippe Dubuc.

Nouveauté Photo courtoisie

Pour illuminer l’hiver

La marque canadienne vient tout juste de lancer le modèle de manteau Approach qui est inspiré du modèle classique Skreslet conçu à l’époque par Laurie Skreslet, le premier Canadien à avoir gravi le mont Everest. Le choix de couleurs promet un hiver chaud ! ► Canadagoose.com Achat de la semaine Photo courtoisie

Un ourson pour la cause