Budget amputé: une tuile s'abat sur l'Université du Québec à Chicoutimi

SAGUENAY – Le budget de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) va être amputé de 4,2 millions, a appris TVA Nouvelles.

Ces coupes sont le résultat des nouvelles règles budgétaires, adoptées en juillet dernier par le précédent gouvernement libéral. L'UQAC s'attendait à de mauvaises nouvelles, mais le pire des scénarios s'est confirmé, selon la rectrice Nicole Bouchard.

Cette situation est directement reliée à la perte d'enveloppes dédiées spécifiquement aux universités en région.

Ces enveloppes budgétaires avaient été mises en place en 1999-2000 pour répondre et soutenir l'apport des universités dans le développement des régions. Pour l'UQAC, cet argent permettait notamment de développer des partenariats en lien avec les créneaux, comme la forêt et l'aluminium.

La rectrice de l'UQAC, Nicole Bouchard, a qualifié la situation de catastrophique. Ce manque à gagner est déjà effectif et a des impacts majeurs sur le budget 2019-2020.

La direction de l'université n'a pas l'intention de baisser les bras. La rectrice interpelle le nouveau ministre de l'Éducation et l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

«Avec ça, on rebascule dans l'austérité, a déclaré Mme Bouchard. Et ça, je peux vous dire que c'est une fin de non-recevoir et je vous dis que la communauté à l'interne est mobilisée, la région le sera. Mais nous, c'est clair qu'on ne replongera pas là-dedans. On mènera la bataille s'il le faut.»

L'UQAC est l'établissement le plus durement touché à travers le Québec avec une coupure de 4,2 millions $ sur son budget total de 115 millions $.

Une rencontre est prévue avec le ministre Roberge en décembre.