«C’était au-delà de nos attentes» - Steven Butler

Le Québécois Steven «Bang Bang» Butler a décroché une autre victoire éclatante, samedi dernier à Rimouski, en passant le K.-O. au deuxième round au Mexicain Jesus Antonio Gutierrez et il s’est dit très heureux du résultat.

Butler (26-1-1, 23 K.-O.) vogue d’ailleurs sur une séquence de huit victoires, toutes par K.-O., depuis sa défaite contre Brandon Cook en janvier 2017.

«C’était au-delà de nos attentes, a-t-il souligné mardi matin, à l’émission de la chaîne TVA Sports "Les Partants". On avait un adversaire coriace devant nous. On a bien fait ça.»

«J’aurais aimé ça en avoir plus. Je prends ce qu’on me donne. Je venais quand même juste de me battre il y a un mois et demi contre Jordan Balmir et ça n’avait pas duré trop longtemps. J’ai hâte d’avoir devant moi un gars qui va rester.»

La stratégie pour vaincre Gutierrez a été respectée à la lettre et au final, elle a porté ses fruits.

«Le plan de match qu’on a bâti contre Gutierrez était d’aller vers son côté gauche pour placer mon crochet de droite, a confié Butler. C’est exactement ce qui s’est passé. Je lui ai fait mal. Et on a pratiqué les coups au corps. J’ai fini par l’arrêter avec un coup au corps. Mes entraîneurs sont très satisfaits du résultat, puisque c’est ce qu’on pratiquait.»

Butler prendra ainsi deux ou trois semaines de repos avant de recommencer l’entraînement en vue de son prochain défi.