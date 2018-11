Décès de l’écrivain Claude Péloquin

L’écrivain Claude Péloquin, à qui on doit notamment les paroles de la mythique chanson «Lindbergh», popularisée par Robert Charlebois et Louise Forestier, est décédé.

Claude Péloquin s’est éteint des suites d’un cancer généralisé, dimanche soir, à l’aile des soins palliatifs de l’Hôpital Marie-Clarac, à Montréal, a annoncé mardi son agent de liaison, René Corbeil, qui se décrit aussi comme son meilleur ami et colocataire.

Le poète était âgé de 76 ans.

Claude Péloquin est aussi connu pour avoir prononcé la légendaire phrase à scandale «Vous êtes pas écoeurés de mourir, bande de caves?», gravée par le sculpteur Jordi Bonet sur la murale du Grand Théâtre de Québec, en 1970, pour inviter les Québécois à prendre leur destin en main.

«Osstidcho»

Claude Péloquin est né à Montréal, le 26 août 1942. Poète, écrivain, auteur-compositeur-interprète, scénariste et réalisateur, il n’a jamais craint de générer la controverse avec ses écrits et ses propos.

À titre d’auteur, Claude Péloquin a écrit une trentaine d’ouvrages au cours de sa carrière. Le premier, «Jéricho», un recueil de poèmes, a été publié en 1963. Plus récemment, l’artiste lançait «Le poète en feu de glace» (2014) et «La valse fatale» (2017).

En 1964, il fonde le groupe d’improvisation «L’Horloge», avec Serge Lemoyne, Yves Hébert et Jean Gauguet-Larouche. Un an plus tard, il met sur pied le collectif Zirmate, qui se consacre à la recherche d’un «art total», et qui se fait notamment valoir à l’Expo 67.

En 1968, il compose des textes pour «L’Osstidcho» et pond dans la foulée l’hymne que deviendra «Lindbergh», qui lui vaudra ensuite le prix Félix-Leclerc de la composition canadienne. Claude Péloquin a également écrit pour Robert Charlebois dans les années 80, entre autres pour l’album «Super Position» (1985), avant de s’installer aux Bahamas, où il a vécu une quinzaine d’années. Il est revenu vivre au Québec à la fin des années 90.

Il scénarise et réalise, pour l’Office national du film (ONF), les courts métrages documentaires «L’homme nouveau» (1969) et «Balle de gin» (1970). En 1971, il remporte un Canadian Film Award, à Toronto, pour le meilleur scénario non dramatique pour un film documentaire, pour «L’homme nouveau», co-conçu avec Yves André, et dont le leitmotiv «Vous êtes pas tannés de mourir, bande de caves?» constitue le moteur.

En 2009, Claude Péloquin écrivait un poème que devait lire l’homme d’affaires Guy Laliberté lors de son voyage dans l’espace. Une mésentente entre les deux hommes a toutefois amené Laliberté à faire volte-face et à annuler sa collaboration avec Péloquin. C’est finalement Yann Martel qui a offert la prose lue par Laliberté pendant son périple dans l’espace. L’affaire avait ensuite donné lieu à une querelle publique, par médias interposés, entre Robert Charlebois, qui s’était exprimé sur le sujet, et son ancien acolyte Claude Péloquin.