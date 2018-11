Contrat de Via Rail à Siemens: Ottawa n’interviendra pas

Le gouvernement Trudeau n’entend pas intervenir pour forcer Via Rail à octroyer à Bombardier plutôt qu’à Siemens un contrat de trains évalué à un milliard de dollars.

«C’est un appel d’offres qui a été lancé à travers le monde. Nous, on joue sur la planète et au fédéral, nous n’avons pas le droit d’imposer des règles qui favoriseraient des compagnies canadiennes quand on croit aux traités de libre-échange», a déclaré mardi le ministre des Transports, Marc Garneau.

Selon La Presse, Siemens a devancé Bombardier pour la construction de 32 trains destinés au corridor Québec-Windsor de Via Rail. Le contrat n’a pas encore été accordé officiellement, mais cela devrait être fait avant Noël.

Bombardier prévoyait assembler les voitures à son usine de La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, tandis que Siemens prévoit le faire à ses installations de Sacramento, en Californie.

À Québec, le chef intérimaire du Parti libéral, Pierre Arcand, a demandé au gouvernement Legault de faire pression sur Ottawa dans ce dossier.

«Il faut que le premier ministre s'assure auprès des autorités fédérales qu'on fasse le maximum pour privilégier les emplois pour les travailleurs québécois», a-t-il déclaré.