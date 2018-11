Des intrus font la fête et le bordel chez eux pendant leur absence

Que feriez-vous si vous rentriez chez vous après un vendredi tranquille passé à l’extérieur, et que vous tombiez sur une douzaine d’inconnus, bien installés dans votre salon, en train de faire la fête et d’agir exactement comme s’ils étaient propriétaires des lieux?

Ce scénario improbable, Adam Mongrain et sa conjointe l’ont vécu le 10 novembre dernier, alors que des intrus ont saccagé leur logement de Villeray après s’être invités pendant leur absence.

Des voix chez eux...

Arrivé au rez-de-chaussée du bloc, le couple a entendu des voix sans s’inquiéter, convaincu qu’elles provenaient de l’unité à l’étage du dessous, convertie récemment pour des locations temporaires.

«On s’est immédiatement dit qu’il y avait des gens qui avaient loué l’appartement du deuxième étage. C’est seulement en traversant le deuxième qu’on a réalisé que les voix venaient de notre appartement», a raconté M. Mongrain, en entrevue au Québec Matin.

L’homme ne s’est pas méfié, croyant d’abord qu’il s’agissait de l’«erreur honnête» de quelqu’un «qui était un petit peu mêlé».

Ils croyaient ainsi tomber sur «deux-trois personnes» chez eux... «Mais ce n’était pas ça: il y avait vraiment une douzaine de personnes en train de faire un party en règle avec toutes les choses qu’ils ont trouvées dans ma maison, ma nourriture, mon alcool, mes cigarettes», a relaté Adam Mongrain.

Un festin tardif dans sa cuisine

Les intrus se comportaient littéralement comme s’ils étaient chez eux.

«L’appartement était saccagé, là. Il n’y avait pas de musique extrêmement forte, mais c’était quand même le bordel. Il y avait de la boisson gazeuse sur les murs, il y avait quelqu’un qui était en train de se cuisiner un souper tardif de 2h du matin avec de la nourriture qu’il a trouvée dans le frigidaire», a-t-il décrit, qualifiant la scène de surréaliste.

Il avoue ne pas avoir compris ce qui se passait, sur le moment, et estime ne pas avoir été «particulièrement vif» dans sa réaction, n’ayant pas le réflexe d’appeler la police sur-le-champ.

Les invités non désirés se sont justifiés en disant qu’ils étaient là parce qu’ils avaient transigé sur le site de réservation Booking. Après s’être fait indiquer qu’ils n’étaient pas les bienvenus et qu’ils s’étaient visiblement trompés d’endroit, «tout le monde a levé les pattes, il n’y a pas eu de contestation».

Voleurs

Les locataires ont malheureusement réalisé, après leur départ, qu’il leur manquait beaucoup de choses et que des passeports, ordinateurs, bijoux et argent leur avaient vraisemblablement été volés.

Le Service de police de la Ville de Montréal, qui a ouvert une enquête, a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une première pour eux.

Du côté de la compagnie Booking.com, c’est le silence radio. «J’ai appelé deux fois et on refuse de me dire quelle est la politique de la compagnie pour des incidents comme celui-ci», a déploré M. Mongrain.