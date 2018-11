Fernando Alonso, une carrière exceptionnelle

Fernando Alonso a peut-être disputé son dernier Grand Prix de Formule 1 à Abou Dhabi dimanche, lui qui veut relever de nouveaux défis. Il a d’ailleurs annoncé mardi qu’il sera de retour aux 24 Heures de Daytona.

Il a marqué les esprits une dernière fois au terme de l’épreuve, complétant un ballet presque chorégraphié de «beignes» en compagnie de Lewis Hamilton et de Sebastian Vettel sur la ligne de départ.

Voici cinq moments marquants de la carrière en F1 de l’Espagnol, détenteur de deux titres de champions du monde dans la catégorie reine du sport automobile.

Comme un poisson dans l’eau

En 2012, Ferrari semblait larguée par la compétition en début de saison. En Australie, première étape du calendrier, Alonso n’a pu faire mieux que la cinquième place.

En Malaisie, lors de l'escale suivante, Alonso partait neuvième. Après huit tours, la course a été interrompue près d’une heure en raison de la pluie trop forte. À la relance, Alonso a rapidement pris la tête, n’étant défié que par Sergio Perez et sa Sauber. Alonso a toutefois défendu sa place pour l’emporter. Une performance marquante sous la pluie.

La fin d’une dynastie

En 2005, le légendaire Michael Schumacher tentait de décrocher un huitième titre et un sixième consécutif. Ferrari étant toutefois larguée par Renault et McLaren, «Schumi» n’a pas été en mesure de s’impliquer dans la course.

Ce sont donc Alonso et Kimi Raikkonen qui ont lutté pour le titre. En remportant trois des quatre premières épreuves de la saison, Alonso s’est forgé une avance confortable qu’il a conservée jusqu’au terme de la campagne. Il est ainsi devenu le plus jeune champion de l’histoire. Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ont ensuite tour à tour abaissé cette marque.

Crevé

En 2018, Alonso a pris la décision de quitter la F1 lorsqu’il a réalisé que McLaren allait se battre en fond de peloton pour une troisième saison consécutive. Il n’a toutefois pas lésiné sur ses efforts lors des fins de semaine de course.

Lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Alonso a été impliqué dans un accrochage dès la première boucle qui a été à l’origine de deux crevaisons pour le double champion du monde. Ramenant sa voiture aux puits malgré tout, il a terminé septième avec une voiture endommagée.

Le pilote espagnol a ensuite avancé qu’il s’agissait de sa meilleure course à vie.

Devant ses partisans

En 2012, lors du Grand Prix d’Europe disputé à Valence, en Espagne, Alonso s’élançait de la 11e place. Un bon départ lui a permis de passer successivement Nico Hulkenberg, Pastor Maldonado et Michael Schumacher.

Une bonne stratégie et un dépassement chevronné aux dépens de Romain Grosjean lui ont ensuite permis de s’installer en deuxième position. L’abandon de Sebastian Vettel lui a offert la victoire sur un plateau d’argent. Un premier triomphe chez lui depuis 2006.

La consécration

Après un premier titre, Alonso et Renault souhaitaient doubler la mise en 2006. Alonso a été magistral en début de campagne, faisant preuve d’une régularité exceptionnelle. Lors des neuf premières courses, il a signé six victoires et terminé les trois autres épreuves sur la deuxième marche du podium. Schumacher a bien tenté de suivre le rythme, mais il a dû s'avouer vaincu.