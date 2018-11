Honte à Postes Canada.

Existe-t-il encore un droit de grève en ce pays? Permettez-moi d’en douter.

C’était écrit dans le ciel que la partie patronale, Postes Canada, n’allait pas négocier de bonne foi dans le conflit qui l’oppose à ses travailleurs. Pourquoi l’aurait-elle fait de toute façon?

On savait très bien que tôt ou tard, le gouvernement Trudeau interviendrait et qu’il allait forcer le retour au travail des grévistes. C’est devenu la norme ces lois spéciales qui briment le droit de grève des travailleurs.

D’ailleurs, avec justesse, le président de la FTQ Daniel Boyer faisait remarquer la semaine dernière que Postes Canada, lors de la dernière négociation en 2011, avait exactement de la même manière. Oui, le gouvernement était différent, et les libéraux s’étaient indignés à l’époque, mais cela n’a pas empêché, encore une fois, que le droit de grève des travailleurs soit bafoué.

On me dira «bin là! C’est le président d’un syndicat qui dit ça!»

Pour ceux que ça intéresse, on écoutera l’entrevue de mon collègue Mario Dumont avec le sénateur CONSERVATEUR Jean-Guy Dagenais concernant le conflit de travail chez Postes Canada.

Non le sénateur n’appuie pas la loi spéciale. Loin de là! Il s’indigne de la manière dont sont traités les postiers! Notamment en exposant de façon juste que rien ne justifie que l’on agisse avec la matraque d’une loi spéciale quand, de fait, les services essentiels sont maintenus.

Extrait de l’entrevue du sénateur Dagenais :

«Moi j’ai entendu les deux ministres, celle de Postes Canada et le ministre du Travail, et de la présidente intérimaire de Postes Canada et je peux vous dire franchement que je ne suis pas impressionné, mais pas du tout. Ils n’ont jamais prononcé le mot “travailleurs” pendant leurs témoignages. Mais j’ai entendu le chef du syndicat qui nous a informés des choses suivantes : il n’y a qu’une journée de retard dans la livraison du courrier, les chèques de pension de vieillesse sont livrés, et ce sont des grèves rotatives. Vous savez, je reçois mon courrier à la maison. Alors je me dis, oui le service essentiel mais je dénonce que dans cette négociation Postes Canada s’est volontairement traîné les pieds...»

Pas le président du syndicat. Un sénateur CONSERVATEUR.

De réelles inquiétudes

Au cours des derniers jours, j’ai eu l’occasion de discuter avec différents travailleurs de la poste. Le tout a débuté par un malencontreux incident – du type qui se produit trop souvent ai-je appris – le vandalisme d’une boite postale rurale et le vol du courrier qui s’y trouvait.

Oui, celle où je reçois mon courrier depuis quelques années. Avant, on nous livrait le courrier à la boite aux lettres. Tous préféraient ce service. Je déteste ces journées où la boite postale, exposée aux intempéries et aux grands vents, se trouve glacée ou que la serrure est tout simplement inutilisable. Mais bon.

En discutant avec la personne qui nous livre la poste rurale, j’apprends que ce type d’infraction est plus fréquent qu’on pense. C’est justement arrivé dans une municipalité voisine la même semaine. Fâcheux événement car c’est difficile de retracer le courrier subtilisé.

Surtout, j’apprends que ce métier n’a rien d’une sinécure. Mais ça, je le savais déjà. Je connais bien quelques personnes qui ont pratiqué ce métier de livraison de poste rurale. Je réussis donc à faire jouer mes contacts pour discuter avec deux personnes qui occupent cet emploi.

Ce qui en ressort, des inquiétudes quant à leurs conditions de travail auxquelles la partie patronale refuse de répondre semble-t-il. Les conditions routières sont de plus en plus difficiles, de nombreuses journées de verglas, ou de neige, ce qui complique leurs déplacements. Mais surtout, les heures non rémunérées.

Il n’est pas normal que l’on soit forcé d’accepter de travailler sans être rémunéré. Et dans chacun des cas, les gens à qui j’ai parlé se sont montrés excédés de devoir le faire. C’est inacceptable.

Et la situation n’est guère plus favorable en ville. D’autres facteurs à qui j’ai parlé au cours des derniers jours m’ont expliqué leurs frustrations quant au conflit en cours. Unanimité quant à la mauvaise foi de la partie patronale.

Et pour faire écho aux propos du sénateur Dagenais, un postier m’expliquait que Postes Canada n’avait pas grand-chose à perdre dans ce conflit puisque l’on savait depuis longtemps que le gouvernement interviendrait, mais chose moins connue, Postes Canada peut aussi compter sur l’apport de Purolator pour livrer une partie de son courrier.

La belle affaire!

«Pas de loi anti-scab, Purolator est dans l’jus et sort notre stock!» m’expliquait un syndiqué de Postes Canada.

Dans de telles conditions, quel est le rapport de force des syndiqués? Un gouvernement qui agit de manière précipitée, de telle sorte que la partie patronale n’ait pas à négocier de bonne foi, et des travailleurs qui sont lésés dans leur droit de grève. Leur droit de faire pression sur les patrons afin de sensibiliser la population à leurs revendications.

Voilà qui intéressera certainement le citoyen qui compte sur un travailleur, une travailleuse de la société d’État afin de se faire livre son courrier, ses colis. Selon les statistiques d’incidents de travail à Postes Canada, forcer le retour au travail des facteurs dans les conditions actuelles se traduira par :

«Au moins 315 accidents de travail invalidants; 250 000 heures travaillées et non rémunérées pour les facteurs ruraux et suburbains et des milliers d’heures supplémentaires obligatoires pour les travailleurs de l’unité urbaine...»

Et vous vous demandez pourquoi ces travailleurs-là sont en crisse?

Honte à Postes Canada.